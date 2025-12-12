Botafogo define data de reapresentação para 2026; veja planejamento

De férias após o sexto lugar no Campeonato Brasileiro de 2025, o Botafogo já definiu seu planejamento de olho na próxima temporada. A SAF, que se movimenta no mercado em busca de peças, sabe que terá um calendário mais apertado que o normal para preparar bem o elenco.

A estreia do Botafogo em 2026 está prevista para o dia 14 de janeiro, contra a Portuguesa-RJ, no Campeonato Carioca, fora de casa. Pensando nisso, e com o início das férias na última segunda-feira (8), a reapresentação do elenco está marcada para o dia 4 de janeiro, no CT Lonier. Um time alternativo deve ser mandado a campo nos primeiros compromissos.

Entre avaliações clínicas e trabalhos físicos, fica no planejamento da comissão técnica de Davide Ancelotti o espaço para uma pequena pré-temporada no Rio de Janeiro. O Brasileirão, vale lembrar, devido ao calendário cheio em 2026 com a pausa para a Copa do Mundo, terá início no dia 28 de janeiro.

Expectativa do Botafogo

A campanha no Brasileirão deu ao time comandado por Davide Ancelotti uma vaga na Libertadores, mas a ser definida quanto a início na competição. Isso porque o Alvinegro, inicialmente, se classificou para a segunda fase prévia de mata-mata, mas pode ir direto à fase de grupos em caso de títulos de Cruzeiro ou Fluminense na Copa do Brasil — que ficaram entre os cinco nos pontos corridos e, com isso, abririam mais uma vaga direta.

A segunda fase da Libertadores tem como datas pré-definidas os dias 18 e 25 de fevereiro, cerca de 45 dias após a reapresentação, e a terceira nos dias 4 e 11 de março. A fase de grupos, por sua vez, só terá início no dia 18 de março.

O Botafogo vive a expectativa pela vaga direta não só para poder mesclar o elenco nos primeiros momentos da temporada, como também para ter mais tempo no mercado da bola. O Glorioso já acertou a renovação com o lateral-esquerdo Marçal e encaminhou a contratação do atacante uruguaio Lucas Villalba, do Nacional-URU.