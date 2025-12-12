Com a derrota por 1 a 0 no Mineirão no jogo de ida da Copa do Brasil, o Cruzeiro precisará vencer o Corinthians fora de casa para conseguir se classificar para a grande decisão. E nesta temporada, jogar longe do Gigante da Pampulha não tem sido problema para o Cabuloso.

No Brasileirão, o time comandado por Leonardo Jardim foi o terceiro melhor mandante, com 27 pontos somados, seis vitórias, nove empates e quatro derrotas.

Nesta edição da Copa do Brasil, venceu seus três duelos fora de casa. O primeiro deles, contra o Vila Nova, após vencer por 2 a 0 em casa, triunfou por 3 a 0 em Goiânia. Posteriormente, bateu o CRB em Alagoas por 2 a 0 após um 0 a 0 em Belo Horizonte.

Finalmente, nos jogos mais emblemáticos da temporada, depois de vencer o clássico contra o Atlético-MG na Arena MRV por 2 a 0, repetiu o resultado também no Mineirão.

Entretanto, um ponto negativo para o torcedor celeste é que a equipe não vence o Timão na Neo Química Arena desde 2019, quando fez 2 a 1 com gols de Fred e Éderson. Nesta temporada, empatou em 0 a 0.

Lucas Silva, jogador do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Leonardo Jardim convoca torcida do Cruzeiro

Após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians no Mineirão, o treinador Leonardo Jardim convocou a torcida do Cruzeiro para a Toca da Raposa II para prestar apoio ao grupo.

– Eu achava que teríamos o apoio na Toca para esse jogo. Peço aos torcedores que nos deram apoio nos outros jogos, que nos façam uma visita para motivar esses jogadores. O trabalho que fizeram durante a temporada é importante para chegarmos a mais uma final – disse o treinador que ainda ressaltou que o trabalho psicológico com os jogadores será muito importante.

– O trabalho psicológico será importante, um trabalho mental muito forte. Quatro jogos em dez dias. Vai haver muito sacrifício, problema físico. Dois jogadores saíram, terão que ser substituídos. A atitude será fundamental – ressaltou Leonardo Jardim.