Rayan assume topo da artilharia da Copa do Brasil em noite decisiva na virada do Vasco

Jogador está empatado com Kaio Jorge, do Cruzeiro, com cinco gols marcados

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/12/2025
05:35
Rayan Vasco
imagem cameraRayan comemora gol de empate marcado contra o Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)
A quinta-feira (11) foi especial para Rayan. A joia do Vasco voltou a ser decisiva e comandou a virada por 2 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã, no jogo de ida da Copa do Brasil. Autor do gol de empate e peça-chave no lance que originou o gol da vitória, o atacante de 19 anos chegou a cinco gols na competição e assumiu a artilharia ao lado de Kaio Jorge, do Cruzeiro.

O empate saiu quando Rayan apareceu bem na área para completar o cruzamento de Nuno Moreira. Já no segundo gol, mesmo sem marcar ou dar a assistência, o jogador teve participação crucial: fez bela jogada individual, foi derrubado por Hércules na intermediária e, com rapidez de pensamento, colocou a bola no chão e cobrou a falta rapidamente para Puma Rodríguez. A bola passou por Andrés Gómez no lado esquerdo, que encontrou Pablo Vegetti na área para selar a virada de cabeça.

O gol marcado foi o 20º de Rayan na temporada — no elenco do Vasco, apenas Pablo Vegetti tem mais, com 27, sendo o artilheiro do Brasil no ano. Com a boa fase, o atacante confirma a evolução sob o comando de Fernando Diniz, que valorizou o desempenho do camisa 77.

— O Rayan jogou bem o segundo tempo inteiro. É um jogador muito decisivo. Desde que cheguei aqui procuro fazer com que ele participe ao máximo do jogo. Tem um poder de decisão muito grande junto com Andrés e Coutinho. No segundo tempo ajustamos o posicionamento e ele conseguiu participar mais. Depois que o Vegetti entrou, veio mais para a ponta e foi decisivo para virarmos — disse Diniz.

Fernando Diniz Rayan VAsco
Rayan comemora gol do Vasco com Fernando Diniz (Foto: AndrÃ© Fabiano/Código19/Gazeta Press)

O treinador também explicou sua relação com o jovem e a importância da confiança no desenvolvimento de talentos.

— Jogador de futebol é muito machucado. Perdemos muito talento nessa pressa de achar heróis e vilões. É difícil para mim, imagina para quem tem 19? O Rayan não tinha problema com futebol, tinha problema de confiança e prazer de jogar. A torcida estava hostilizando. Sempre digo: jogador com confiança é bom, sem confiança é ruim. Para quem tem talento, como Rayan, eles vão se destacar — completou.

Do outro lado, o técnico adversário, Luiz Zubeldía, também reconheceu a força do atacante vascaíno.

— Me parece que os dois times foram parelhos. O Vasco tem um jogador muito desequilibrante, o Rayan. Às vezes o Vegetti faz o gol e o Rayan faz gol. São jogadores que nos surpreendem — afirmou.

circulo com pontos dentroTudo sobre

