Rayan assume topo da artilharia da Copa do Brasil em noite decisiva na virada do Vasco
Jogador está empatado com Kaio Jorge, do Cruzeiro, com cinco gols marcados
- Matéria
- Mais Notícias
A quinta-feira (11) foi especial para Rayan. A joia do Vasco voltou a ser decisiva e comandou a virada por 2 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã, no jogo de ida da Copa do Brasil. Autor do gol de empate e peça-chave no lance que originou o gol da vitória, o atacante de 19 anos chegou a cinco gols na competição e assumiu a artilharia ao lado de Kaio Jorge, do Cruzeiro.
Emocionado, Vegetti se declara ao Vasco e esclarece situação com Diniz
Vasco
Vasco x Fluminense bate recorde de público da Copa do Brasil 2025
Futebol Nacional
Fernando Diniz explica modificações que garantiram virada do Vasco contra o Fluminense
Vasco
O empate saiu quando Rayan apareceu bem na área para completar o cruzamento de Nuno Moreira. Já no segundo gol, mesmo sem marcar ou dar a assistência, o jogador teve participação crucial: fez bela jogada individual, foi derrubado por Hércules na intermediária e, com rapidez de pensamento, colocou a bola no chão e cobrou a falta rapidamente para Puma Rodríguez. A bola passou por Andrés Gómez no lado esquerdo, que encontrou Pablo Vegetti na área para selar a virada de cabeça.
➡️Vasco x Fluminense bate recorde de público da Copa do Brasil 2025
O gol marcado foi o 20º de Rayan na temporada — no elenco do Vasco, apenas Pablo Vegetti tem mais, com 27, sendo o artilheiro do Brasil no ano. Com a boa fase, o atacante confirma a evolução sob o comando de Fernando Diniz, que valorizou o desempenho do camisa 77.
— O Rayan jogou bem o segundo tempo inteiro. É um jogador muito decisivo. Desde que cheguei aqui procuro fazer com que ele participe ao máximo do jogo. Tem um poder de decisão muito grande junto com Andrés e Coutinho. No segundo tempo ajustamos o posicionamento e ele conseguiu participar mais. Depois que o Vegetti entrou, veio mais para a ponta e foi decisivo para virarmos — disse Diniz.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!
O treinador também explicou sua relação com o jovem e a importância da confiança no desenvolvimento de talentos.
— Jogador de futebol é muito machucado. Perdemos muito talento nessa pressa de achar heróis e vilões. É difícil para mim, imagina para quem tem 19? O Rayan não tinha problema com futebol, tinha problema de confiança e prazer de jogar. A torcida estava hostilizando. Sempre digo: jogador com confiança é bom, sem confiança é ruim. Para quem tem talento, como Rayan, eles vão se destacar — completou.
➡️Coutinho revela fator decisivo para a virada do Vasco sobre o Fluminense
Do outro lado, o técnico adversário, Luiz Zubeldía, também reconheceu a força do atacante vascaíno.
— Me parece que os dois times foram parelhos. O Vasco tem um jogador muito desequilibrante, o Rayan. Às vezes o Vegetti faz o gol e o Rayan faz gol. São jogadores que nos surpreendem — afirmou.
Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias