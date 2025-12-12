Diniz conta que Arias, ex-Fluminense, foi 'olheiro' para contratação do Vasco
Técnico cruz-maltino faz revelação após vitória na Copa do Brasil
Fernando Diniz contou uma história curiosa após vitória do Vasco contra o Fluminense: o colombiano Jhon Arias foi essencial para o técnico aprovar a contratação de Andrés Gómez, companheiro de seleção do ex-tricolor. Em entrevista coletiva nessa quinta-feira (11), o técnico relatou que ligou para o meia para saber informações do atacante, já que os dois são da mesma cidade: Quibdó.
O comandante cruz-maltino ainda relatou que não se impressionou tanto com os vídeos que recebeu do possível reforço, mas sentiu mais firmeza após ligação com seu velho conhecido. Hoje, observa em seu comandado todas as características apontadas por Arias.
— O Andrés Gómez cai na questão dos jogadores mais jovens: é talentoso, estava na França sem jogar, a gente conhecia pouco. O vídeo dele era pior do que ele realmente é. A gente acabou trazendo porque é da mesma cidade do Arias, ele me ajudou muito. Liguei para ele, me deu as informações que precisava para ser favorável à sua vinda. A gente foi muito assertivo nas contratações: agressivo, mas não apressado. A gente precisava de um jogador de velocidade, um para um. E tive segurança falando com o Arias, mais do que nos vídeos. O que mais chama atenção no momento dele foi o que o Arias me falou. É um jogador que está reconhecendo o próprio talento — revelou.
O Vasco acertou a contratação de Andrés Gómez, de 23 anos, em agosto. Chegou por empréstimo do Rennes, da França, com vínculo até o fim de 2026, e rapidamente se tornou peça fundamental na equipe.
Diniz foi perguntado sobre o colombiano após grande atuação contra o Fluminense, justamente o ex-clube de Arias. Na vitória do Vasco de virada por 2 a 1 no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o atacante foi primordial nos dois gols. No primeiro, levou para a linha de fundo, cruzou rasteiro, a bola desviou em Nuno Moreira e sobrou para Rayan. No segundo, foi dele o cruzamento para Vegetti desempatar o clássico.
Vasco em busca da final: calendário da Copa do Brasil
Quarta-feira (10/12) - semifinal da Copa do Brasil (ida)
Cruzeiro 0 x 1 Corinthians - 21h30
Quinta-feira (11/12) - semifinal da Copa do Brasil (ida)
Vasco 2 x 1 Fluminense - 20h
Domingo (14/12) - semifinal da Copa do Brasil (volta)
Corinthians x Cruzeiro - 18h
Fluminense x Vasco - 20h30
Quarta-feira (17/12) - final da Copa do Brasil (ida)
A definir
Domingo (21/12) - final da Copa do Brasil (volta)
A definir
