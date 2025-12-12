menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Diniz conta que Arias, ex-Fluminense, foi 'olheiro' para contratação do Vasco

Técnico cruz-maltino faz revelação após vitória na Copa do Brasil

Captura-de-tela-2024-10-09-140241-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/12/2025
05:50
Fernando Diniz e Jhon Arias se abraçam nos tempos de Fluminense (Foto: Delmiro Junior / Photo Premium / Gazeta Press)
imagem cameraFernando Diniz e Jhon Arias se abraçam nos tempos de Fluminense (Foto: Delmiro Junior / Photo Premium / Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Fernando Diniz contou uma história curiosa após vitória do Vasco contra o Fluminense: o colombiano Jhon Arias foi essencial para o técnico aprovar a contratação de Andrés Gómez, companheiro de seleção do ex-tricolor. Em entrevista coletiva nessa quinta-feira (11), o técnico relatou que ligou para o meia para saber informações do atacante, já que os dois são da mesma cidade: Quibdó.

continua após a publicidade

O comandante cruz-maltino ainda relatou que não se impressionou tanto com os vídeos que recebeu do possível reforço, mas sentiu mais firmeza após ligação com seu velho conhecido. Hoje, observa em seu comandado todas as características apontadas por Arias.

— O Andrés Gómez cai na questão dos jogadores mais jovens: é talentoso, estava na França sem jogar, a gente conhecia pouco. O vídeo dele era pior do que ele realmente é. A gente acabou trazendo porque é da mesma cidade do Arias, ele me ajudou muito. Liguei para ele, me deu as informações que precisava para ser favorável à sua vinda. A gente foi muito assertivo nas contratações: agressivo, mas não apressado. A gente precisava de um jogador de velocidade, um para um. E tive segurança falando com o Arias, mais do que nos vídeos. O que mais chama atenção no momento dele foi o que o Arias me falou. É um jogador que está reconhecendo o próprio talento — revelou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O Vasco acertou a contratação de Andrés Gómez, de 23 anos, em agosto. Chegou por empréstimo do Rennes, da França, com vínculo até o fim de 2026, e rapidamente se tornou peça fundamental na equipe.

Diniz foi perguntado sobre o colombiano após grande atuação contra o Fluminense, justamente o ex-clube de Arias. Na vitória do Vasco de virada por 2 a 1 no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o atacante foi primordial nos dois gols. No primeiro, levou para a linha de fundo, cruzou rasteiro, a bola desviou em Nuno Moreira e sobrou para Rayan. No segundo, foi dele o cruzamento para Vegetti desempatar o clássico.

continua após a publicidade
Andrés Gómez conduz a bola ao ataque durante jogo entre Vasco e Fluminense (Foto: Thiego Mattos / Pera Photo Press / Gazeta Press)
Andrés Gómez conduz a bola ao ataque durante jogo entre Vasco e Fluminense (Foto: Thiego Mattos / Pera Photo Press / Gazeta Press)

➡️ Emocionado, Vegetti se declara ao Vasco e esclarece situação com Diniz

Vasco em busca da final: calendário da Copa do Brasil

Quarta-feira (10/12) - semifinal da Copa do Brasil (ida)
Cruzeiro 0 x 1 Corinthians - 21h30

Quinta-feira (11/12) - semifinal da Copa do Brasil (ida)
Vasco 2 x 1 Fluminense - 20h

Domingo (14/12) - semifinal da Copa do Brasil (volta)
Corinthians x Cruzeiro - 18h
Fluminense x Vasco - 20h30

Quarta-feira (17/12) - final da Copa do Brasil (ida)
A definir

Domingo (21/12) - final da Copa do Brasil (volta)
A definir

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias