Fluminense: Samuel Xavier nega mudança de planejamento para enfrentar o Flamengo

Após a vitória do Fluminense sobre o Nova Iguaçu por 3 a 2, Samuel Xavier falou em entrevista coletiva sobre a preparação do time titular e negou antecipação de estreia. O Tricolor volta a campo neste domingo (25) para enfrentar o Flamengo, no Maracanã.

— Eu não sabia que a programação era para jogar só contra o Flamengo, não. Não era algo do tipo: "vocês vão jogar apenas contra o Flamengo". A gente já sabia que teria esse jogo contra o Nova Iguaçu. A preparação vinha sendo feita para jogar a qualquer momento. Tivemos uma preparação muito boa, fizemos grandes treinos e já estávamos preparados para essa partida. Agora é seguir se preparando ainda mais e continuar o trabalho para fazer um grande clássico.

Com o resultado, o Fluminense vai a seis pontos e ocupa a segunda posição no Grupo A, atrás do Volta Redonda no saldo de gols. Já o Nova Iguaçu fica na quarta posição do Grupo B, com quatro somados. O próximo jogo do Tricolor é contra o Flamengo, no domingo (25).

Fluminense precisou virar

O Tricolor saiu perdendo e conseguiu a virada com gol do jogador mais criticado pela torcida durante a partida. O Nova Iguaçu não foi superior ao Flu em nenhum momento e, mesmo assim, saiu com dois gols no marcador. Do lado tricolor, Canobbio ainda perdeu um pênalti. Um verdadeiro jogo "maluco".

