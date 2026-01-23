Auxiliar de Zubeldía comenta atuação de Everaldo após vitória do Fluminense

Após a vitória do Fluminense sobre o Nova Iguaçu por 3 a 2, o auxiliar de Zubeldía, Maxi Cuberas falou em entrevista coletiva sobre a atuação de Everaldo, que foi vaiado mesmo tendo balançado as redes. O Tricolor volta a campo neste domingo (25) para enfrentar o Flamengo, no Maracanã.

— A gente conversa sempre de forma geral com todos os jogadores. Sabemos que estamos em uma instituição, em um clube muito grande, e todos precisamos seguir evoluindo constantemente. E crescer envolve isso: teremos bons momentos e momentos críticos, tanto coletivamente quanto individualmente. Por isso, todos temos que continuar melhorando. Sabemos que o torcedor é exigente, porque o escudo assim exige. Então precisamos seguir crescendo. Nesse caso, o Everaldo também está muito comprometido em evoluir. Hoje, em alguns momentos, acabou falhando, mas graças a Deus conseguiu marcar. Por isso, entre todos, como grupo, precisamos trabalhar juntos, nos ajudar para melhorar. À torcida, obviamente, somos muito gratos. Esse foi, se não me engano, o nosso 12º ou 13º jogo como mandante, e a torcida tem apoiado o time. Inclusive, temos praticamente o mesmo número de vitórias em casa em relação aos jogos disputados.

O que vem por aí para o Fluminense?

Com o resultado, o Fluminense vai a seis pontos e ocupa a segunda posição no Grupo A, atrás do Volta Redonda no saldo de gols. Já o Nova Iguaçu fica na quarta posição do Grupo B, com quatro somados. O próximo jogo do Tricolor é contra o Flamengo, no domingo (25).

Fluminense precisou virar

O Tricolor saiu perdendo e conseguiu a virada com gol do jogador mais criticado pela torcida durante a partida. O Nova Iguaçu não foi superior ao Flu em nenhum momento e, mesmo assim, saiu com dois gols no marcador. Do lado tricolor, Canobbio ainda perdeu um pênalti. Um verdadeiro jogo "maluco".