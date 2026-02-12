Por que centroavante contratado pelo Atlético-MG não é utilizado por Sampaoli?

Nessa quarta-feira (11), o Atlético empatou em 3 a 3 com o Remo, na Arena MRV, em partida válida pela 3ª rodada da competição. Mais uma vez, o centroavante Cassierra, contratado para reforçar o setor ofensivo do Galo, permaneceu no banco de reservas e não foi acionado pelo técnico Jorge Sampaoli.

Nessa quarta-feira (11), o Atlético empatou em 3 a 3 com o Remo, na Arena MRV, em partida válida pela 3ª rodada da competição. Mais uma vez, o centroavante Cassierra, contratado para reforçar o setor ofensivo do Galo, permaneceu no banco de reservas e não foi acionado pelo técnico Jorge Sampaoli.

Anunciado no fim de janeiro com a missão de solucionar o problema da camisa 9 alvinegra, Cassierra ainda não conseguiu se firmar na equipe. Desde que chegou ao clube, teve apenas uma oportunidade, entrando nos minutos finais da partida contra o Athletic, quando atuou por menos de dez minutos.

Mesmo diante da necessidade de gols e da evidente falta de eficiência ofensiva apresentada pelo Atlético nas últimas partidas, o atacante não vem sendo utilizado. Após o empate contra o Remo, Sampaoli foi questionado sobre a ausência do jogador em campo.

Em resposta, o treinador afirmou que Cassierra ainda não está preparado fisicamente e que, no momento, não se encontra em condições ideais para competir.

— Eu vejo o Cassierra todos os dias, e ainda não está preparado para jogar. Vamos colocando aos poucos, tentando que os companheiros se conheçam, que se ponha em forma, e quando estiver em forma, competirá com o resto. Hoje não está em forma para competir, então priorizo aqueles jogadores que estão mais preparados — afirmou Sampaoli.

Carreira de Cassierra

Mateo Cassierra é um atacante colombiano de de 28 anos de 1,86m, revelado pelas categorias de base do Deportivo Cali, da Colômbia. Após se destacar no futebol local, foi negociado em 2016 com o Ajax, da Holanda. Na sequência da carreira, passou por Groningen (Holanda), Racing (Argentina), B SAD (Portugal) e FK Sochi (Rússia), antes de chegar ao Zenit, clube que defende atualmente.

Ao longo da trajetória profissional, Cassierra construiu números expressivos. O atacante soma 129 gols em 370 partidas disputadas, além de ter sido convocado duas vezes para a seleção colombiana.