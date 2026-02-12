Se o Cruzeiro conseguiu somar seu primeiro ponto no Campeonato Brasileiro no empate contra o Mirassol na última quarta-feira (11), deveu muito à atuação do goleiro Cássio.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Na partida válida pela terceira rodada do Brasileirão, o camisa 1 da Raposa fez nove defesas, contando com um milagre logo aos três minutos de jogo.

Cássio (Foto: Raphael Marques / Cruzeiro)

De acordo com dados do aplicativo Sofascore, Cássio não fazia nove defesas em apenas uma partida desde a derrota para o Palmeiras por 2 a 1, em 4 de dezembro de 2024, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Em comparação com os outros jogos desta temporada, o arqueiro do Cruzeiro teve o dobro de defesas de qualquer outra partida neste ano. Antes, a partida com mais intervenções havia sido contra Atlético-MG e América-MG.

Confira estatísticas de Cássio contra o Mirassol

Defesas: 9 Defesas dentro da área: 9 Socos: 1 Gols evitados: 0,41 Recuperações de bola: 7 Duelos ganhos: 2 (2)

Mirassol x Cruzeiro

Em um jogo movimentado no Maião, o Cruzeiro pontuou pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Tite saiu na frente com Wanderson, levou a virada, mas conseguiu empatar com Kaio Jorge no fim.

continua após a publicidade

Com o resultado, a Raposa saiu da lanterna e está na 19ª colocação, com um ponto somado. Enquanto isso, o Mirassol subiu para a terceira posição, com cinco pontos.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.