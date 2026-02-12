Bombardeio: Cássio tem jogo com mais defesas pelo Cruzeiro desde 2024
O goleiro foi fundamental na partida contra o Mirassol
Se o Cruzeiro conseguiu somar seu primeiro ponto no Campeonato Brasileiro no empate contra o Mirassol na última quarta-feira (11), deveu muito à atuação do goleiro Cássio.
Na partida válida pela terceira rodada do Brasileirão, o camisa 1 da Raposa fez nove defesas, contando com um milagre logo aos três minutos de jogo.
De acordo com dados do aplicativo Sofascore, Cássio não fazia nove defesas em apenas uma partida desde a derrota para o Palmeiras por 2 a 1, em 4 de dezembro de 2024, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Em comparação com os outros jogos desta temporada, o arqueiro do Cruzeiro teve o dobro de defesas de qualquer outra partida neste ano. Antes, a partida com mais intervenções havia sido contra Atlético-MG e América-MG.
Confira estatísticas de Cássio contra o Mirassol
- Defesas: 9
- Defesas dentro da área: 9
- Socos: 1
- Gols evitados: 0,41
- Recuperações de bola: 7
- Duelos ganhos: 2 (2)
Mirassol x Cruzeiro
Em um jogo movimentado no Maião, o Cruzeiro pontuou pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Tite saiu na frente com Wanderson, levou a virada, mas conseguiu empatar com Kaio Jorge no fim.
Com o resultado, a Raposa saiu da lanterna e está na 19ª colocação, com um ponto somado. Enquanto isso, o Mirassol subiu para a terceira posição, com cinco pontos.
