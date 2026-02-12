Kaio Jorge revela conversas do elenco do Cruzeiro sobre 'desligadas': 'Não está adiantando'

Apesar do ponto somado contra o Mirassol no Maião na última quarta-feira (11), o desempenho do Cruzeiro deixou a desejar mais uma vez. Após a partida, o atacante Kaio Jorge falou com os jornalistas na zona mista e analisou as 'desligadas' que a equipe tem dado no segundo tempo das partidas.

– Na maioria dos jogos que saímos na frente temos dado umas desligadas. Conversamos bastante, mas não está adiantando muito. Sei que a equipe é capaz de segurar um resultado. Jogo aqui é muito difícil. Importante é pontuar fora de casa. Agora temos um jogo contra o URT, viagem longa, ver o que o professor tem a ajustar e ir em busca de uma vitória – revelou o camisa 19.

– A gente se cobra muito, sei que os resultados não são dos melhores, mas estamos nos cobrando muito internamente. Não tem ninguém satisfeito, a camisa do Cruzeiro pesa. A gente sabe que pode melhorar – ressaltou Kaio Jorge.

O atacante também foi perguntado sobre o papel de Matheus Bachi, filho e auxiliar de Tite neste trabalho no Cruzeiro.

Kaio Jorge (Foto: Raphael Marques / Cruzeiro)

– O staff em si da comissão técnica, são sete, o filho do Tite conversa bastante com a gente nos termos táticos. Passamos algumas situações para ele. Do jeito que está, não estamos satisfeitos – explicou.

Mirassol x Cruzeiro

Em um jogo movimentado no Maião, o Cruzeiro pontuou pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Tite saiu na frente com Wanderson, levou a virada, mas conseguiu empatar com Kaio Jorge no fim.

Com o resultado, a Raposa saiu da lanterna e está na 19ª colocação, com um ponto somado. Enquanto isso, o Mirassol subiu para a terceira posição, com cinco pontos.

