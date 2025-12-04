Botafogo perde David Ricardo e liga alerta na zaga para último jogo do ano

Problema no Botafogo para a última rodada do Campeonato Brasileiro. No último lance do duelo com o Cruzeiro, nesta quinta-feira (4), no Mineirão, que terminou empatado pelo placar de 2 a 2, o zagueiro David Ricardo foi expulso e cumprirá suspensão na partida contra o Fortaleza, no domingo (7), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos.

No lance, David Ricardo disputou com Matheus Henrique na linha de fundo no campo de defesa do Glorioso e acabou acertando a cabeça do volante do Cruzeiro com as travas da chuteira. O árbitro Anderson Daronco (RS) sequer marcou falta, mas foi recomendado pelo VAR Diego Pombo Lopez (BA) e, após revisão, apresentou o cartão vermelho.

Sem o camisa 57, o técnico Davide Ancelotti se vê em situação complicada para montar a dupla de zaga. Isso porque Alexander Barboza é dúvida por estiramento ligamentar no joelho e só há Gabriel Silva de ofício à disposição.

Marçal, autor de um dos gols contra o Cruzeiro e quem sofreu o pênalti nos acréscimos para o gol de empate, vem sendo utilizado como improviso pelo treinador italiano. Outra alternativa é o recuo do volante Newton.

Davide Ancelotti é o técnico do Botafogo (Foto: Fillipe Alves/Agência F8/Gazeta Press)

Botafogo mira fase de grupos da Libertadores

No último compromisso da temporada, o Botafogo precisa vencer o Fortaleza no Nilton Santos e torcer por um empate entre Bahia e Fluminense, no Maracanã, também às 16h. Caso aconteça a combinação, a equipe terminará na quinta colocação e estará classificada diretamente para a fase de grupos da Libertadores, sem necessidade de confrontos de mata-mata nas prévias.