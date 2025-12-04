Depois de ter jogado melhor na primeira etapa e chegar a abrir 2 a 0 no segundo tempo, o Cruzeiro apenas empatou em 2 a 2 com o Botafogo pelo Brasileirão. Após a partida, o treinador Leonardo Jardim disse que o time relaxou depois de abrir vantagem.

— O Cruzeiro teve o 2 a 0 um controle absurdo do jogo, o adversário só chegou em bolas paradas. Depois demos uma relaxada geral e o adversário chegou. Começamos a errar e permitimos que o adversário empatasse. Queríamos ganhar, mas o importante é que conseguimos o objetivo de estar no pódio do futebol brasileiro. Nos últimos anos, só o Palmeiras teve uma regularidade no pódio, o Flamengo três vezes, poucos conseguem regularidade. Esse é o primeiro pódio, acredito que desde 2014— destacou o treinador na entrevista coletiva.

— Quando relaxamos, o adversário foi melhor do que nós. Todos os jogos temos que entrar com essa ambição e foco. Temos que lidar com o Corinthians assim — ressaltou Leonardo Jardim.

Leonardo Jardim projeta Santos x Cruzeiro

Além de admitir a queda de rendimento do Cruzeiro, o treinador Leonardo Jardim ainda destacou que gostaria de ir com força máxima contra o Santos, mas a entrada dos reservas é bom para ganharem ritmo.

— Para nós, com certeza, gostaríamos de jogar em nossa melhor versão. Não gosto de rodar plantel e fazer grandes mudanças, mas o calendário exige. Temos um jogo em seis dias, não posso colocar esse jogadores que atuaram em mais de 50 jogos. Será um jogo difícil, é uma porta que se abre. Para os que jogaram menos mostrarem porque estão no Cruzeiro, e ganharem ritmo. Não jogamos com 11, jogamos com os outros — comentou.

Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro enfrenta o Santos no próximo domingo (7), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.