Sem Tiquinho, reservas vão a campo e titulares fazem regenerativo no Santos

O Santos se reapresentou na tarde desta quinta-feira (04), no CT Rei Pelé, após a vitória por 3 a 0 diante do Juventude, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

Os titulares que iniciaram a partida no Rio Grande do Sul fizeram apenas trabalhos regenerativos, enquanto os reservas foram a campo de olho na preparação para enfrentar o Cruzeiro no domingo (7), na Vila Belmiro.

O técnico Juan Pablo Vojvoda não contou com dois nomes na atividade. Além do lateral-esquerdo Escobar, que teve constatada lesão no adutor da coxa esquerda e está fora até o fim da temporada, o atacante Tiquinho Soares sentiu dores na região posterior do joelho esquerdo e também não participou.

A partir de amanhã, Vojvoda terá em campo os principais jogadores que devem iniciar a partida contra o Cruzeiro. O confronto definirá o futuro do Peixe na próxima temporada. De certo, o treinador não vai contar com Zé Rafael, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Santos trabalha de olho no Cruzeiro (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Rodada final do Brasileirão terá briga direta contra o rebaixamento

Com o título do Brasileirão 2025 já assegurado pelo Flamengo, as atenções se voltam para a rodada final, que definirá os quatro clubes rebaixados. Entre os times ainda ameaçados, Santos e Internacional concentram as maiores expectativas do torcedor médio. O Colorado caiu pela primeira vez em 2016, enquanto o Santos viveu seu maior trauma recente em 2023, conquistou a Série B no ano passado e agora tenta permanecer na elite.

O momento das equipes, porém, é distinto. O Santos chega com situação mais confortável após vencer o Juventude por 3 a 0, com três gols de Neymar, resultado que reduziu para apenas 2% o risco de queda, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A recuperação recente sob o comando de Juan Pablo Vojvoda coloca o clube em posição favorável na disputa.

O Inter encara cenário muito mais delicado. A derrota por 3 a 0 para o São Paulo aumentou para 77,6% a probabilidade de rebaixamento, também segundo a UFMG, tornando o Colorado o time mais ameaçado entre os que ainda não caíram matematicamente. No domingo (7), o Santos recebe o Cruzeiro na Vila Belmiro, enquanto o Inter enfrenta o Red Bull Bragantino no Beira-Rio, ambos às 16h.