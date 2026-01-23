O Coritiba acertou a saída em definitivo do atacante Ruan Assis para o Athletic-MG na quinta-feira (22). O jogador de 21 anos não estava nos planos do técnico Fernando Seabra.

Ruan Assis foi cedido de graça ao time mineiro, e o Coxa fica com um percentual dos direitos econômicos para uma eventual venda. Ele tinha contrato com o clube paranaense até o final de 2026.

- O clube deseja sucesso na sequência da carreira do atleta, que esteve no Coritiba por 11 anos, chegando por meio das Escolas Coxa e realizando toda a sua formação nas categorias de base do Clube. Que tenha uma trajetória vitoriosa ao longo de toda a sua carreira profissional - postou o Coritiba, nas redes sociais.

O nome do atleta já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, com a camisa do Athletic-MG. Assim, o atacante fica à disposição do treinador Rui Duarte para o Campeonato Mineiro e a Série B.

Ruan Assis no Coritiba

Criado no CT da Graciosa, Ruan Assis chegou ao Coritiba no Sub-13, em 2015. Por conta da pandemia Covid-19, ele subiu direto do sub-15 para o sub-20 e foi campeão da Copa do Brasil da categoria em 2021.

O atacante estreou profissionalmente em 2023, pelo Brasileirão, com quatro jogos disputados e um assistência. No ano seguinte, voltou para a base e só retornou ao elenco principal em 2025, quando deu um passe decisivo em 17 partidas, sendo seis na Série B, cinco no Campeonato Paranaense e seis na Taça FPF.

Nesta temporada, Ruan Assis atuou em um confronto do estadual. Ao todo, o jogador fez 22 jogos com a camisa coxa-branca.

Reforços do Coritiba

O Coritiba já anunciou nove jogadores para a temporada: o zagueiro Thiago Santos, o lateral-direito Tinga, os volantes Willian Oliveira e Fernando Sobral, o meia Gustavo, e os atacantes Fabinho, Lavega, Pedro Rocha e Breno Lopes. O atacante Keno, do Fluminense, deve ser confirmado nos próximos dias.

