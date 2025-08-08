menu hamburguer
Futebol Nacional

Coritiba atinge meta e chega a 30 mil sócios em 2025

Coxa mobiliza a torcida com boa campanha na Série B

Coritiba tem média de mais de 20 mil torcedores na Série B. Foto: Divulgação/Coritiba
b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 08/08/2025
16:43
O Coritiba atingiu a meta da temporada durante a Série B e chegou a marca de 30 mil sócios ativos nesta semana. O número foi alcançado após campanha de adesão iniciada em julho.

O Coxa conseguiu mobilizar a torcida, empolgada com a vice-liderança na Segundona, e conquistou cinco mil novos associados em um mês. A campanha, que se encerra em 10 de agosto, libera uma série de benefícios, como promoções em alimentos e bebidas no Couto Pereira, ingressos extras em partidas específicas e sorteios de camisas e experiências exclusivas.

- Vocês jogaram juntos e a gente chegou lá! Agora é oficial: a meta dos 30k foi alcançada e os benefícios estão desbloqueados - destacou o clube nas redes sociais.

No Couto Pereira, Coritiba tem a 2ª melhor média de público da Série B

Em nove jogos no Couto Pereira, o Coritiba tem a segunda melhor média de público da Série B: 20.403 pagantes. Quem lidera o quesito é o Remo, com 20.955 torcedores por partida, em 11 partidas como mandante. O rival Athletico fecha o top-3, com 16.732.

O jogo com maior público foi na estreia da Série B, diante do Vila Nova, com 25.651 pagantes. A média alviverde na temporada, entre Paranaense e Segundona, é de 17.313.

Coritiba comemora vitória no Couto Pereira com a torcida ao fundo, pela Série B. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Coritiba no Couto Pereira pela Série B

Dentro de campo, o Coxa também tem feito bonito e possui o segundo melhor aproveitamento da Série B: 74,1%. Em nove confrontos, o Coritiba teve seis vitórias, dois empates e uma derrota.

O Novorizontino, com 75,8%, possui o melhor rendimento como mandante. A equipe paulista possui sete vitórias e quatro empates em 11 partidas.

No returno, o time de Mozart terá 10 jogos em casa para confirmar o acesso. O primeiro desafio é nesta sexta-feira (8), às 21h35, diante da quarta colocada Chapecoense. Depois, ainda enfrenta

Próximos jogos do Coritiba na Série B

  • Coritiba x Chapecoense: sexta (8), às 21h35, Couto Pereira
  • Novorizontino x Coritiba: quinta (14), às 21h35, estádio Jorge Ismael de Biasi
  • Coritiba x Remo: sábado (23), às 16h, Couto Pereira

