Coritiba anuncia dois laterais para a Série B após saída polêmica de Rafinha

O Coritiba anunciou a contratação de dois laterais-direitos para a disputa da Série B. Alex Silva e Zeca chegam para suprir a carência na posição após a saída polêmica de Rafinha.

A dupla vem referenciada pelo técnico Mozart, que comandou eles no Mirassol no ano passado. Com o treinador e os jogadores, o time paulista conquistou o acesso inédito para a Série A.

Zeca, 30 anos, negociava desde o começo do mês e chega em definitivo até o final do ano. Ele saiu do Mirassol no fim de fevereiro após comemorar a demissão do técnico Eduardo Barroca - foram apenas quatro jogos, sendo dois como titular, com o treinador.

Em 2024, pelo time paulista, Zeca atuou em 23 jogos da campanha de vice-campeão da Série B. O lateral, que atua nos dois lados, tem passagens por Santos, Internacional, Vasco, Bahia e Vitória. Em 2016, ele foi campeão olímpico no Rio de Janeiro.

Alex Silva, também de 30 anos, disputou o Campeonato Paulista pela Portuguesa e fica emprestado até o fim da Série B. Nesta temporada, ele disputou sete jogos e foi titular em todos.

Revelado pelo Atlético-MG, o lateral tem passagens por Avaí, Operário, Vila Nova, ABC e Água Santa. Pelo Mirassol, fez um gol em 26 partidas.

No elenco, o técnico Mozart conta com os jovens Felipe Guimarães para a lateral direita e João Almeida para a lateral esquerda.

Alex Silva, novo reforço do Coritiba, subiu à Série A com o Mirassol. Foto: Felipe Modesto/Mirassol

Rafinha abre espaço após rescisão polêmica

O Coritiba rescindiu com lateral-direito Rafinha na semana passada. Ele viajou para a Alemanha e participou da tradicional Copa Beckenbauer, jogo festivo do Bayern de Munique, mas não comunicou o clube brasileiro.

Ao retornar para a capital paranaense, Rafinha e Coxa se reuniram para decidir o futuro. O Coritiba optou pela rescisão em comum acordo, e o lateral não se opôs. O vínculo entre as partes terminaria no final desta temporada.

Contratações do Coritiba em 2025

Com Alex Silva e Zeca, o Coritiba soma 16 contratações nesta temporada: o goleiro Pedro Rangel, os zagueiros Maicon, Matías Fracchia, Rodrigo Moledo e Tiago Cóser, os laterais Alex Silva, Rafinha e Zeca, os volantes Geovane e Filipe Machado, e os atacantes Caio Matheus, Dellatorre, Everaldo, Gustavo Coutinho e Nicolas Careca.