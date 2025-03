Goiás demite Jair Ventura e encaminha volta de técnico

O Goiás decidiu fazer uma troca de comando para a Série B, com início marcado para abril. O Esmeraldino demitiu o técnico Jair Ventura nesta terça-feira (25) e negocia a volta de Vagner Mancini.

continua após a publicidade

A diretoria do Goiás optou pela mudança mesmo após Jair Ventura classificar a equipe para a final da Copa Verde na semana passada. O time bateu o Brasiliense nos pênaltis após dois empates e enfrenta o Paysandu em 23 de abril (fora) e 7 de maio (casa) nas finais. No Campeonato Goiano, o clube foi eliminado na semifinal pelo rival Vila Nova.

Após a decisão da demissão, o Esmeraldino agiu rápido e encaminhou a contratação de Vagner Mancini, com acordo até o final de 2025. Ele terá renovação automática em caso de acesso à Série A.

continua após a publicidade

O técnico retorna após comandar 21 jogos na última Série B e conquistar sete vitórias seguidas na reta final. A equipe esmeraldina ficou a um ponto de conquistar o acesso à Série A, mas a recuperação não foi suficiente para mantê-lo no cargo. Ele está desempregado desde lá.

Vagner Mancini, 58 anos, estreia pelo Goiás contra o Amazonas na sexta-feira (4), às 19h, na Serrinha, pela primeira rodada da Série B.

A informação da troca de treinador foi dada inicialmente pela rádio Band News.

Jair Ventura tem passagem contestada no Goiás

Goiás demite Jair Ventura para trazer Vagner Mancini. Foto: Rosiron Rodrigues/Goiás EC

Jair Ventura encerrou sua segunda passagem pelo Goiás em menos de três meses. Nesta temporada, o treinador fez 18 jogos, com sete vitórias, sete empates e quatro derrotas - aproveitamento de 51%.

continua após a publicidade

O clima com a torcida já não era das melhores no início de 2025 por conta do baixo desempenho. A classificação para a final da Copa Verde, por exemplo, foi sofrida e só veio nas penalidades diante do Brasiliense, que está sem divisão nacional. Como resposta, o técnico recebeu vaias e faixas de protesto na Serrinha.