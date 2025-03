O Coritiba abriu negociação para contratar o lateral-direito Zeca, 30 anos. O jogador está livre no mercado após rescindir com o Mirassol, no final de fevereiro, dias depois de comemorar a demissão do técnico Eduardo Barroca.

O Coxa decidiu buscar um concorrente para o experiente Rafinha, de 39 anos, atual titular. Ele deve ser poupado em algumas partidas da temporada e a outra opção na posição é o jovem Felipe Guimarães, 20 anos. Vale lembrar que, neste ano, o time paranaense vendeu o lateral Natanael para o Atlético-MG por R$ 7 milhões.

A possível chegada de Zeca ao Coritiba tem relação com o técnico Mozart. Os dois conquistaram o acesso à Série A no ano passado, pelo Mirassol.

Zeca durante partida Santos x Mirassol, na Vila Belmiro pelo Paulista 2025. Foto: Reinaldo Campos/AGIF

Zeca comemorou demissão de Barroca

O lateral Zeca comemorou a demissão de Eduardo Barroca em uma postagem do Mirassol no Instagram, em 22 de fevereiro. O jogador não foi relacionado pelo treinador para os três últimos duelos no Paulistão, mesmo não estando lesionado. No post, ele comentou: "Obrigado. Vai com Deus, tchau". Minutos depois, o comentário foi ocultado da publicação.

Campeão olímpico no Rio-2016, Zeca foi um dos principais nomes do Mirassol no acesso inédito à Série A do Brasileirão. Ele atuou em 23 jogos da campanha de vice-campeão da Série B, em 2024, sob o comando de Mozart.

Em 2025, o antigo treinador decidiu se transferir para o Coritiba e, em seu lugar, o Mirassol contratou Barroca no fim do ano passado. Com ele, o lateral entrou em campo em apenas quatro das 11 partidas, sendo duas como titular.

Zeca, então, rescindiu com o time paulista seis dias depois de comemorar a demissão de Barroca. O Mirassol ainda não contratou um substituto.