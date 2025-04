Coritiba, América-MG e CRB estrearam com vitórias por placar mínimo, 1 a 0, na Série B do Brasileirão 2025, neste sábado (5). O Coxa derrotou o Vila Nova com gol de meia Josué, de pênalti, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O Coelho passou pelo Botafogo-SP, no Independência, e o volante Barros balançou as redes em Belo Horizonte. E no Rei Pelé, em Maceió, o Galo conquistou os três pontos graças a um gol de David da Hora.

Como foram os gols

O gol do CRB saiu logo no começo, aos oito minutos de jogo, com um cruzamento de Lucas Kallyel na cabeça de David da Hora, que mandou certeiro, sem chances para o goleiro Léo Vieira, da Chapecoense.

Para estrear vencendo no Independência, o América mineiro desperdiçou muitos gols na primeira etapa do jogo e viu o o Botafogo de Ribeirão Preto equilibrar o duelo no segundo tempo. Mas o Coelho só conseguiu sacramentar a vitória a nove minutos do fim, com o volante Barros marcando de cabeça.

A vitória do Coritiba foi a mais sofrida de todas, com um gol de pênalti nos acréscimos. Geovane chutou a bola na mão do zagueiro Tiago, e o árbitro marcou pênalti. O camisa 10 Josué cobrou a penalidade e garantiu a primeira vitória coxa-branca na Série B 2025.

O que vem por aí

Neste domingo (6), mais três jogos acontecem pela rodada de estreia da Segundona. Em Araraquara, a Ferrroviária recebe o Remo, às 19h (de Brasília), na Fonte Luminosa. No mesmo horário, O Volta Redonda, campeão da Série C do ano passado, estreia contra o Cuiabá, que caiu da elite, no Raulino de Oliveira. E às 20h, o Avaí encara o Novorizontino, na Ressacada.

Na segunda-feira (7), Atlético-GO e Athletic Club, novato na competição, se enfrentam no Estádio Antônio Accioly, às 19h, em Goiânia.