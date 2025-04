Se nas vitórias sobre Atlético-MG e Sportivo Luqueño o resultado foi melhor do que a encomenda para o Grêmio, o oposto aconteceu na derrota por 2 a 0 para o Ceará, neste sábado (5), no Castelão, em Fortaleza/CE, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao menos, na opinião do técnico Gustavo Quinteros.

— Hoje foi um jogo em que a única coisa ruim foi o resultado, porque o Grêmio gerou cinco situações claras para fazer gol, e não conseguiu. Creio que foi uma partida mais favorável ao Grêmio que a que jogamos contra [Atlético] Mineiro. [...] Perdemos esse jogo pela ineficácia em definir os cruzamentos, em definir as bolas na área. Estamos doídos, porque é um resultado injusto. Creio que o Grêmio não mereceu perder hoje — lamentou Quinteros.

'No futebol sempre tem pressão', contemporiza Quinteros

Com desempenho que não tem agradado à torcida, o treinador argentino vê aumentar a pressão sobre si. Pesam contra ele principalmente a perda do título gaúcho para o Internacional, os problemas defensivos e a relutância em utilizar um meia (Cristaldo ou Monsalve) no time titular.

— No futebol sempre tem pressão, todos times têm pressão de ganhar, ganhar, ganhar. A torcida quer ganhar, nós também queremos ganhar. Fazia três partidas que não perdíamos, ganhamos os últimos dois. Hoje não ganhamos no resultado, mas sim no jogo. O que temos que fazer é seguir trabalhando — disse Quinteros.

Porém, o treinador terá pouco tempo para isso. O Grêmio já volta a campo na próxima terça-feira (8), às 19h, na Arena, contra o Atlético Grau, do Peru, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.