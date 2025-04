Memphis dispara contra a arbitragem após vitória do Corinthians

O Corinthians venceu o Vasco por 3 a 0 na Neo Química e conquistou o seu primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro. Yuri Alberto, Memphis e João Victor, contra, fizeram os gols do Timão neste sábado (5). O VAR anulou dois gols do clube alvinegro, um marcado pelo holandês, e outro de Matheus Bidu.

Memphis participou dos cinco gols do Corinthians no duelo, tanto os válidos quanto os anulados. Após a partida, o atacante ficou irritado com a arbitragem, questionou as decisões de Anderson Daronco e declarou que Piton, lateral do Vasco, deveria ter sido expulso por um lance em que pisou no tornozelo do jogador na primeira etapa.

— Eu não sei o que o VAR fez. Acho que no primeiro tempo o VAR deveria ter olhado para o meu tornozelo. Aquilo foi uma falta clara, cartão vermelho. Mas em vez disso, eles preferem fazer regras aqui sobre não pisar na bola — disse o jogador em entrevista à "Amazon Prime".

Memphis fez alusão ao ofício enviado pela CBF aos clubes, federações e arbitragem pedindo advertências a jogadores que subirem na bola durante a partida. O holandês fez a provocação contra o Palmeiras, na decisão do Campeonato Paulista.

— Tipo, do que estamos falando? Isso é futebol, não é? Acho que se continuarmos assim, com a diretoria que decide o futebol no Brasil, vamos fazer as coisas erradas. Então quero deixar isso claro. O Brasil é um país onde se joga futebol, e o futebol se joga não só com os pés, mas também com a cabeça. Então acho que eles têm que fazer um trabalho melhor — falou o jogador do Corinthians

Memphis marcou na vitória do Timão (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Podia ser mais

Foi a primeira vitória do Corinthians no Brasileirão. O Timão volta a vencer após três partidas, a última havia sido no primeiro jogo da decisão do Paulistão, 1 a 0 contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Memphis valorizou o resultado, mas declarou que o Corinthians poderia ter feito mais.

— No geral, foi muito bom. Tivemos bastante espaço para jogar entre as linhas e eu aproveitei mais hoje. Acho que o time, o time foi bem no segundo tempo. Poderíamos ter feito melhor. Perdemos um pouco o controle do jogo, mas no final, sim, marcamos muitos gols, mas poderíamos ter feito ainda mais, sabe. Acho que o nosso jogo, e o futebol em geral, é sobre detalhes. E já passaram muitos jogos onde os detalhes não estavam certos e precisamos corrigir isso — disse o atacante.