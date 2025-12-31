Vale voltar? Corinthians tem três atletas com empréstimos se encerrando

Três jogadores emprestados pelo Corinthians têm contratos que se encerram nesta quarta-feira (31): Fagner (Cruzeiro), Alex Santana (Grêmio) e Pedro Raul (Ceará). Os vínculos não devem ser renovados, e o clube discute o futuro dos atletas.

O clube alvinegro enfrenta um transfer ban imposto pela Fifa e não pode inscrever jogadores na janela de transferências. A diretoria trabalha para pagar uma dívida de R$ 40 milhões ao Santos Laguna, pela contratação de Félix Torres, e se livrar da punição. Entretanto, o retorno de emprestados pode ser uma alternativa no mercado.

Fagner se transferiu ao Cruzeiro no início da temporada, ainda antes do Campeonato Paulista. O lateral-direito de 36 anos possui contrato com o Corinthians tem duração até o final de 2026. O atleta não viveu um grande momento no time mineiro e não deve prosseguir na equipe.

Números de Fagner no Cruzeiro

17 jogos 0 gols 1 assistência

Pedro Raul marcou alguns gols durante o Campeonato Paulista, mas perdeu espaço com o Ramón Díaz e foi emprestado ao Ceará ainda em fevereiro. O centroavante tem contrato com o Corinthians até 2028. Clubes do futebol brasileiro manifestaram interesse no atacante, como o Internacional.

Fagner possui contrato com o Corinthians até o final de 2026 (Foto: Araceli Souza/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Números de Pedro Raul no Ceará

45 jogos 17 gols 2 assistências

Pedro Raul teve um bom desempenho com a camisa do Ceará (Foto: Baggio Rodrigues/via Gazeta Press)

Alex Santana teve papel importante no título paulista do Corinthians nesta temporada. Entretanto, perdeu espaço com a chegada de Dorival Júnior e se transferiu ao Grêmio em junho. O volante tem contrato com o Timão até o fim de 2027.

Números do Alex Santana pelo Grêmio

9 jogos 0 gols 0 assistências