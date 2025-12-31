Vale voltar? Corinthians tem três atletas com empréstimos se encerrando
Confira a situação de cada um
- Matéria
- Mais Notícias
Três jogadores emprestados pelo Corinthians têm contratos que se encerram nesta quarta-feira (31): Fagner (Cruzeiro), Alex Santana (Grêmio) e Pedro Raul (Ceará). Os vínculos não devem ser renovados, e o clube discute o futuro dos atletas.
Onde jogam as mulheres? Levantamento detalha os mandos de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos em 2025
Futebol Feminino
Belén Aquino, atacante do Inter, será novo reforço do Corinthians para a temporada
Futebol Feminino
Corinthians anuncia Rhaizza, atacante destaque do Bahia
Futebol Feminino
O clube alvinegro enfrenta um transfer ban imposto pela Fifa e não pode inscrever jogadores na janela de transferências. A diretoria trabalha para pagar uma dívida de R$ 40 milhões ao Santos Laguna, pela contratação de Félix Torres, e se livrar da punição. Entretanto, o retorno de emprestados pode ser uma alternativa no mercado.
Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Fagner se transferiu ao Cruzeiro no início da temporada, ainda antes do Campeonato Paulista. O lateral-direito de 36 anos possui contrato com o Corinthians tem duração até o final de 2026. O atleta não viveu um grande momento no time mineiro e não deve prosseguir na equipe.
Números de Fagner no Cruzeiro
- 17 jogos
- 0 gols
- 1 assistência
Pedro Raul marcou alguns gols durante o Campeonato Paulista, mas perdeu espaço com o Ramón Díaz e foi emprestado ao Ceará ainda em fevereiro. O centroavante tem contrato com o Corinthians até 2028. Clubes do futebol brasileiro manifestaram interesse no atacante, como o Internacional.
Números de Pedro Raul no Ceará
- 45 jogos
- 17 gols
- 2 assistências
Alex Santana teve papel importante no título paulista do Corinthians nesta temporada. Entretanto, perdeu espaço com a chegada de Dorival Júnior e se transferiu ao Grêmio em junho. O volante tem contrato com o Timão até o fim de 2027.
Números do Alex Santana pelo Grêmio
- 9 jogos
- 0 gols
- 0 assistências
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias