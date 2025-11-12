O Coritiba decidiu abrir todos os setores do Couto Pereira para sua torcida no possível jogo do acesso e do título na Série B. O Coxa recebe o Athletic-MG no sábado (15), às 16h30 (de Brasília), pela 37ª rodada.

O clube divulgou que os sócios estão liberados para dar o check-in para a partida, com o setor visitante disponível. A diretoria alviverde procurou a cúpula do Esquadrão para acomodar possíveis torcedores do time mineiro em um camarote do estádio.

Até esta quarta-feira (12), quase 30 mil alviverdes já confirmaram presença no confronto. O Coxa possui 40 mil sócios e pode sequer abrir a venda de ingressos, caso os associados cheguem na capacidade de 38.807 pessoas no Couto Pereira.

O maior público do Coritiba nesta temporada foi no empate em 0 a 0 com o Athletico, em 19 de outubro, pela 33ª rodada da Série B: 36.393 pagantes para um total de 38.762. A expectativa é de que o recorde do ano seja batido.

A torcida coxa-branca, inclusive, carrega a melhor média de público da Segundona, com 21.499 em 18 partidas. Furacão (18.292) e Remo (18.009) completam o top-3.

Já o maior público da Série B também envolve o Coxa, mas o Atletiba foi disputado na Arena da Baixada: 39.469 pagantes, pela 14ª rodada, com vitória alviverde por 1 a 0. Esse recorde não poderá ser alcançado.

Top-5 públicos do Coritiba na Série B em 2025 (pagantes)

Coritiba 0x0 Athletico: 36.393

Coritiba 0x0 Remo: 33.679

Coritiba 0x0 Goiás: 30.332

Coritiba 1x0 Vila Nova: 25.651

Coritiba 1x0 Avaí: 23.449

Top-5 públicos da Série B em 2025 (pagantes)

Athletico 0x1 Coritiba: 39.469 Athletico 2x0 Volta Redonda: 38.930 Remo 0x0 Paysandu: 38.154 Coritiba 0x0 Athletico: 36.393 Coritiba 0x0 Remo: 33.679

Média de público da Série B em 2025

Coritiba: 21.499

Athletico: 18.292

Remo: 18.009

Paysandu: 11.269

Criciúma: 8.641

Coritiba na Série B

O Coritiba é o líder da Série B, com 64 pontos, seis pontos a mais que o Criciúma, quinto colocado, e pode confirmar o acesso e o título com uma vitória na próxima rodada. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coxa tem 99,99% de chance de subir e 93,8% de ser campeão.

Coritiba x Athletic-MG: sábado (15), às 16h30, Couto Pereira

Amazonas x Coritiba: domingo (23), às 16h30, Carlos Zamith