Coritiba abre todos os setores do Couto Pereira contra o Athletic em 'jogo do acesso'
Coxa pode confirmar subida à Série A e título da Série B
- Matéria
- Mais Notícias
O Coritiba decidiu abrir todos os setores do Couto Pereira para sua torcida no possível jogo do acesso e do título na Série B. O Coxa recebe o Athletic-MG no sábado (15), às 16h30 (de Brasília), pela 37ª rodada.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Coritiba pode garantir acesso e título da Série B na 37ª rodada; veja contas
Futebol Nacional12/11/2025
- Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta (12/11/2025)
Onde Assistir12/11/2025
- Futebol Nacional
Volante completa 100 jogos pelo Coritiba e recebe elogios
Futebol Nacional11/11/2025
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O clube divulgou que os sócios estão liberados para dar o check-in para a partida, com o setor visitante disponível. A diretoria alviverde procurou a cúpula do Esquadrão para acomodar possíveis torcedores do time mineiro em um camarote do estádio.
Até esta quarta-feira (12), quase 30 mil alviverdes já confirmaram presença no confronto. O Coxa possui 40 mil sócios e pode sequer abrir a venda de ingressos, caso os associados cheguem na capacidade de 38.807 pessoas no Couto Pereira.
➡️ Veja mais notícias do Coritiba
O maior público do Coritiba nesta temporada foi no empate em 0 a 0 com o Athletico, em 19 de outubro, pela 33ª rodada da Série B: 36.393 pagantes para um total de 38.762. A expectativa é de que o recorde do ano seja batido.
A torcida coxa-branca, inclusive, carrega a melhor média de público da Segundona, com 21.499 em 18 partidas. Furacão (18.292) e Remo (18.009) completam o top-3.
Já o maior público da Série B também envolve o Coxa, mas o Atletiba foi disputado na Arena da Baixada: 39.469 pagantes, pela 14ª rodada, com vitória alviverde por 1 a 0. Esse recorde não poderá ser alcançado.
Top-5 públicos do Coritiba na Série B em 2025 (pagantes)
- Coritiba 0x0 Athletico: 36.393
- Coritiba 0x0 Remo: 33.679
- Coritiba 0x0 Goiás: 30.332
- Coritiba 1x0 Vila Nova: 25.651
- Coritiba 1x0 Avaí: 23.449
Top-5 públicos da Série B em 2025 (pagantes)
- Athletico 0x1 Coritiba: 39.469
- Athletico 2x0 Volta Redonda: 38.930
- Remo 0x0 Paysandu: 38.154
- Coritiba 0x0 Athletico: 36.393
- Coritiba 0x0 Remo: 33.679
Média de público da Série B em 2025
- Coritiba: 21.499
- Athletico: 18.292
- Remo: 18.009
- Paysandu: 11.269
- Criciúma: 8.641
Coritiba na Série B
O Coritiba é o líder da Série B, com 64 pontos, seis pontos a mais que o Criciúma, quinto colocado, e pode confirmar o acesso e o título com uma vitória na próxima rodada. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coxa tem 99,99% de chance de subir e 93,8% de ser campeão.
Coritiba x Athletic-MG: sábado (15), às 16h30, Couto Pereira
Amazonas x Coritiba: domingo (23), às 16h30, Carlos Zamith
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias