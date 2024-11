Ministério Público irá acompanhar eleição à presidência do Flamengo

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) vai acompanhar a eleição à presidência do Flamengo, marcada para o dia 9 de dezembro. A votação, restrita a sócios do clube, será feita em urnas eletrônicas, e o MPRJ irá acompanhar o pleito na condição de observador.

continua após a publicidade

➡️ Despedida de Adriano tem ingressos à venda e desconto para sócios do Flamengo

Na segunda-feira, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, encaminhou ofício ao presidente da Assembleia Geral, Carlos Henrique Fernandes dos Santos, informando que o MPRJ “manifestou interesse em acompanhar as eleições”. No documento, Landim afirma que a medida traz “maior segurança jurídica e, principalmente, a chancela de uma instituição séria e ilibada”. Dois representantes do Ministério Público estão indicados no ofício.

O Lance! entrou em contato com a assessoria de comunicação do MPRJ, que confirmou que irá acompanhar a eleição como “observador”. O órgão, contudo, informou que partiu do Flamengo o interesse.

continua após a publicidade

“O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo Temático Temporário do Desporto Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GTT-Desporto/MPRJ), confirma que, por solicitação do Flamengo, acompanhará a eleição para a presidência do clube, na condição de observador do pleito”, declarou, em nota.

Eleição do Flamengo será na sede da Gávea, na zona sul do Rio (Foto: Matheus Dantas/LANCE!)

Eleição do Flamengo terá urnas eletrônicas

A eleição que definirá o mandatário rubro-negro para o próximo triênio será presencial, na Gávea, zona sul do Rio. Três candidatos disputam o pleito: Rodrigo Dunshee, que é o candidato da Situação; Luiz Eduardo Baptista, o BAP; e Maurício Gomes de Mattos, o MGM. Outros três candidatos chegaram a inscrever chapas, mas elas foram indeferidas pela Comissão Permanente Eleitoral (CPE) por inconsistência nos dados apresentados.

continua após a publicidade

A eleição acontecerá numa segunda-feira, no dia seguinte à última rodada do Brasileirão. Pela primeira vez, ela será feita por meio de urnas eletrônicas fornecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Assim, a divulgação do vencedor deverá ser célere e acontecer em até uma hora após o fim da votação.