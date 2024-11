Corinthians: descubra quanto Augusto Melo vai doar para a Arena

Augusto Melo, presidente do Corinthians, prometeu contribuir para a vaquinha organizada pelos Gaviões da Fiel para ajudar na quitação da dívida da Neo Química Arena. Segundo o Lance! apurou, o mandatário alvinegro fará uma doação de R$ 1.000 pelos próximos seis meses, tempo de duração da campanha.

Em suas redes sociais, Augusto compartilhou um vídeo onde tenta fazer sua primeira doação, mas sem sucesso. Ele se comprometeu a mostrar os comprovantes das doações assim que elas forem feitas.

Segundo os Gaviões da Fiel, a iniciativa, lançada oficialmente na noite desta quarta-feira, 27, já arrecadou mais de R$ 5 milhões, mas enfrentou instabilidade no site devido à alta demanda.

Neo Química Arena (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Augusto Melo exaltou a mobilização da torcida corintiana e reforçou seu apoio à campanha.

— Fala, Fiel Eu falei que seria o primeiro a doar, mas tentei muitas vezes e o site travou! Vocês são F*DA! Quando conseguir fazer minha contribuição vou mostrar pra vocês! Obrigado por tudo! Vai Corinthians!! — disse o presidente.

Durante a manhã desta quinta-feira, Augusto participou da Live do André Henning, na TNT Sports, e reiterou sua gratidão pelo apoio massivo dos torcedores.

— Fico muito feliz com essa iniciativa da Gaviões, mostra mais uma vez que é a maior torcida do mundo, a mais fanática. Assim que abriu a vaquinha eu já estava fazendo meu Pix, até agora não consegui. Graças a Deus, porque estou vendo que está tudo travado, muita gente querendo doar. É histórico, pela primeira vez no mundo uma torcida dá uma arena para o seu clube. Foi a Gaviões que criou, com todo aval e apoio do Corinthians — explicou Augusto.

A vaquinha, organizada pelos Gaviões da Fiel, busca arrecadar o valor total da dívida da Arena, estimada em R$ 700 milhões. Segundo a torcida, foi criada uma fila virtual para gerenciar o acesso ao site e facilitar as doações.