Corinthians x Athletico: CBF define arbitragem para quartas de final da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a arbitragem para a partida entre Corinthians e Athletico. O jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil está marcado para quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, apita o confronto. O árbitro de 29 anos fará o 24º jogo da temporada, sendo o quarto no torneio mata-mata.

Em 2025, ele já comandou dois jogos do Corinthians: a vitória por 1 a 0 diante do Novorizontino, na Neo Química Arena, em 21 de maio, pela terceira fase da Copa do Brasil, e o empate em 1 a 1 com o Grêmio, em 12 de julho, pelo Brasileirão, em Porto Alegre. Davi Lacerda não atuou em partidas do Furacão no ano.

Rafael da Silva Alves (RS) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) completam o trio de arbitragem. No VAR, Diego Pombo Lopez (BA) será o responsável.

Histórico de Athletico x Corinthians na Copa do Brasil

Corinthians comemora gol de Gui Negão diante do Athletico. Foto: Gabriel Machado/AGIF

Essa é a quarta vez que Athletico e Corinthians se encontram na Copa do Brasil. Em todas, o Timão eliminou o Furacão.

Os encontros anteriores foram em 1997 e 2001, também nas quartas de final, e a última vez em 2009, nas oitavas de final.

Na edição atual, o Coringão tem a vantagem ao vencer o Furacão por 1 a 0, com gol de Gui Negão, na Arena da Baixada. Assim, o time paulista joga por qualquer vitória ou empate para avançar. O Athletico precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto - um gol leva para os pênaltis.