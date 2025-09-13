Semifinais da Copa do Brasil: qual time mais se beneficiou com a premiação milionária?

Os confrontos das semifinais da Copa Do Brasil estão definidos e a competição entra em uma pausa até o mês de dezembro, quando Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco voltam a entrar em campo na briga por uma vaga na decisão. A vaga na semifinal também rendeu ao quarteto mais uma quantia significativa em premiação no torneio, que impacta diretamente a realidade financeira de cada um.

De um lado da chave, Corinthians e Cruzeiro vivem realidades opostas quando se fala de investimento e como a premiação da Copa do Brasil interfere na gestão financeira das equipes. Após eliminar o Atlético Mineiro, o Cruzeiro somou R$ 20,34 milhões na competição e voltou a ter um alto faturamento no torneio após cair na primeira fase em 2024 para o Sousa-PB.

Apesar da Raposa não viver uma realidade problemática no aspecto financeiro, a arrecadação não deixa de ser importante para a saúde financeira da SAF cruzeirense. O clube fez uma janela de transferências pesada em 2025 visando o retorno esportivo, com títulos e briga pelas primeiras posições, mas há o fator da arrecadação com premiação, que também é um retorno importante para o clube. No ano passado, fechou a temporada com um aumento das receitas, mas também viu as dívidas crescerem e um resultado operacional baixo. Isso significa que o aumento das cifras com bônus financeiro também pesa para o time mineiro.

Do lado corintiano, a necessidade de aumentar a arrecadação é ainda mais escancarada. O clube vive momentos de incerteza diante de um transfer ban aplicado pela Fifa e um valor alto para ser pago a curto prazo. A notícia positiva é que, neste ano, o clube não teve suas premiações bloqueadas em razão de cobranças judiciais e poderá usar a verba arrecadada para administrar suas finanças. Não há um destino definido, mas o Corinthians entende que há urgência em resolver as pendências imediatas. A premiação da Copa do Brasil, que está em R$ 20,6 milhões, é mais uma alternativa para a diretoria da equipe.

Valor recorde do Flu

O Fluminense é, disparado, o clube que mais arrecadou com premiação dos campeonatos que disputou em 2025. Já são R$ 372,12 milhões arrecadados com os prêmios da Copa do Brasil, Sul-Americana e Mundial de Clubes. No mata-mata nacional, já são pouco mais de R$ 24 milhões arrecadados na campanha.

continua após a publicidade

Apenas com as premiações, o clube já tem mais de 50% do valor total do que faturou em 2024, que foram R$ 684 milhões. Ou seja, seguir aumentando as cotas de prêmio significa aproximar o clube ainda mais do objetivo de ter a maior receita em uma única temporada de sua história. Há um cenário onde o Fluminense fature mais de meio bilhão de reais com bonificações financeiras dos campeonatos, caso vença a Copa do Brasil e a Sul-Americana, por exemplo.

Vasco mira dinheiro para 'sustentar elenco'

No caso do Vasco, o aumento na arrecadação pode significar a manutenção de um elenco mais competitivo. Pelo segundo ano seguido o Cruz-Maltino chegou às semifinais da Copa do Brasil e arrecadou até aqui mais de R$ 20 milhões. O valor ganha importância não só pela possibilidade de ajudar o clube carioca a quitar dívidas e tentar equilibrar a saúde financeira, principalmente em um cenário onde as dívidas cresceram em 2024, mas também a segurar atletas visados no mercado.

Um dos exemplos é Rayan, jovem jogador da base do Vasco que há algum tempo está na mira do mercado internacional. Até então, o clube recusou propostas e espera encontrar um "momento certo" para fazer a venda, quando o atacante esteja ainda mais valorizado e a negociação seja benéfica para todos os lados.

O aumento na arrecadação pode dar ao Vasco a possibilidade de adiar, ainda mais, a saída do jogador e diminui a pressão para faturar um alto valor de forma imediata. Por mais que não exista uma indicação para o destino da premiação, a alta cifra chega em bom momento da temporada para a equipe carioca.