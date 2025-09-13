menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Nível técnico de Fluminense x Corinthians revolta torcedores: ‘Nossa senhora’

Equipes se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão

Vitinho x Facundo Bernal em Fluminense x Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraFluminense e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/09/2025
22:23
Atualizado há 3 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Fluminense e Corinthians se enfrentam, neste sábado (13), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo da partida foi marcado por um empate sem gols monótono, sem grandes chances de gols. Determinado cenário, gerou revolta por parte dos torcedores dos clubes.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O principal alvo de críticas foi o nível técnico do confronto. As poucas oportunidades de gols, juntado com erros de passes e jogadas mal elaboradas tiraram a paciência dos telespectadores.

Nas redes sociais, torcedores expressaram a frustração diante da partida. Alguns chegaram a cogitar em eleger o confronto como o pior da atual edição do Campeonato Brasileiro. Veja a repercussão da partida abaixo:

continua após a publicidade

Como foi Fluminense x Corinthians?

Texto: Pedro Brandão

Mesmo após se classificar para a semifinal da Copa do Brasil, o Fluminense não levou um público de chamar atenção para o Maracanã. O frio da arquibancada contagiou os primeiros 30 minutos de jogo. O Tricolor precisou de meia hora para chegar no gol pela primeira vez. Ganso – que era o único que ainda chamava alguma atenção – deixou Cano de frente para Hugo. O argentino cabeçeou na mão do goleiro. Depois disso, o Tricolor passou a atacar com mais efetividade. Fuentes e Lima de um lado e Santi Moreno e Fidelis do outro levavam perigo nas extremidades.

Do lado do Corinthians, a torcida compareceu e cantou do início ao fim do primeiro tempo. Por vezes até fazendo mais barulho que os cariocas. O fôlego, porém, não se refletiu em campo. O Timão deixou o Flu ter a bola e não levou perigo em nenhum momento ao gol de Fábio.

continua após a publicidade
Matheusinho e Otávio disputam bola em Fluminense x Corinthians (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O início do segundo tempo não mostrou uma grande ruptura inicial do que foi o fim da primeira etapa. Enquanto o Fluminense chegava, mas se embananava no terço final e não criava chances claras, o Corinthians sequer ameaçava chegar no gol tricolor. Tudo mudou após o gol. Matheuzinho bateu bem uma falta para área na direção da segunda trave. A bola raspou (ou não) na cabeça de André Ramalho, bateu na trave e entrou.

Depois do gol, o Fluminense passou a ter mais pressa. Se já não conseguia fazer a melhor escolha no último terço com calma, o desespero para marcar piorou a situação. Quem se aproveitou foi o Corinthians, principalmente com Yuri Alberto, que conseguiu oferecer profundidade e fez a defesa do Tricolor correr para trás em alguns momentos, dificultando a busca pelo empate – que não chegou.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias