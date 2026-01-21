O Corinthians mostrou interesse em contratar Júnior Santos por empréstimo até o final desta temporada. O atacante de 31 anos defende o Atlético Mineiro e possui contrato até o 2028. A comissão técnica do Timão quer mais um atacante para o elenco.

A informação foi noticiada pelo Jorge Nicola e confirmada pelo Lance!. Na última temporada, Júnior Santos disputou 29 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência. O atleta passou por uma cirurgia devido a uma ruptura no tendão adutor da coxa direita e não entra em campo desde setembro.

Júnior Santos, ex-Botafogo

O período de maior destaque do atacante foi enquanto atuou pelo Botafogo. Em 2024, fez parte do elenco que conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. O atleta, inclusive, marcou na decisão do torneio continental contra o próprio Atlético Mineiro.

Reforços

O Corinthians está ativo no mercado desde que derrubou o transfer ban imposto pela Fifa. Gabriel Paulista e Matheus Pereira já foram anunciados e fizeram suas estreias pelo clube alvinegro. O lateral-direito Pedro Milans e o atacante Kaio César também estão apalavrados.

O Timão busca pelo menos três reforços: um lateral-esquerdo, um volante e um atacante. Dorival Júnior acredita que precisa aumentar o número de jogadores para as cinco competições que o Corinthians irá disputar na temporada: Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Supercopa Rei, que será no dia 1 de fevereiro, contra o Flamengo, em Brasília.