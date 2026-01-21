Após novela, José Martínez ganha nova data para reapresentação no Corinthians

O Corinthians vive a expectativa de contar com José Martínez novamente após a folga de final de ano. O volante, que ainda não se apresentou ao CT Dr. Joaquim Grava, deve retornar ao clube nos próximos dias para se juntar ao elenco alvinegro.

continua após a publicidade

A situação de Martínez neste início de temporada gerou desconforto interno na comissão técnica. Embora tenha se comunicado com a diretoria, o volante ignorou mensagens da comissão técnica de Dorival Júnior.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O Corinthians se reapresentou no dia três de janeiro para a disputa do Campeonato Paulista, mas o venezuelano precisou conduzir o processo de passaporte em seu país natal, diante de uma previsão inicial de até seis meses para a conclusão dos trâmites. A diretoria, inclusive, buscou apoio do consulado brasileiro na Venezuela para agilizar a situação, mas o jogador seguiu responsável pela documentação.

continua após a publicidade

Após o empate contra o São Paulo, no último domingo (18), Dorival Júnior comentou sobre a situação do jogador, ressaltando que espera contar com o volante o quanto antes no CT e que o caso ainda demanda atenção do clube.

— Essa situação do Martínez, ele tem que buscar uma recuperação dentro do nosso grupo, para ter a confiança de retomar em sua melhor condição — disse o treinador.

continua após a publicidade

José Martínez durante a final da Copa do Brasil (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Fora de negociação

O volante foi titular na reta final da Copa do Brasil. O Corinthians busca contratou o volante Matheus Pereira nesta janela, e está de olho em Alisson, do São Paulo. Entretanto, Dorival Júnior negou que Martínez possa ser usado como 'moeda de troca'.

— Muitos falaram que eu havia disponibilizado Carrillo e Martínez para uma possível troca. Isso é uma mentira muito grande. Não disponibilizei ninguém do nosso grupo. Gosto sim do Alisson, foi importante comigo no São Paulo, mas não disponibilizei nenhum profissional do Corinthians. Preciso de mais chegadas, e não perdas. Não gosto de ver meu nome envolvido nisso — disse o treinador durante a coletiva