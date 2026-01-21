Ex-joia do Corinthians ganha espaço no Bahia e bate recorde

Na volta do time principal a campo, o Bahia goleou o Barcelona de Ilhéus por 5 a 1 nesta terça-feira e manteve a campanha perfeita no Campeonato Baiano, com 12 pontos somados em quatro jogos. Mas antes dos protagonistas do elenco entrarem em ação, o Tricolor começou com o tudo o estadual graças aos garotos da base, que deram conta do recado nas três primeiras rodadas. Um deles é Kauê Furquim, ex-joia do Corinthians que a cada jogo ganha ainda mais destaque.

Contratado pelo Bahia no ano passado por R$ 14 milhões junto ao Timão, em um movimento que causou muita polêmica nos bastidores, o atacante Kauê Furquim, nascido no dia 27 de fevereiro, teve sua primeira sequência como titular na equipe profissional neste início de Baianão e ganhou elogios do técnico Rogério Ceni. Ele jogou os 90 minutos na vitórias contra Jequié e Bahia de Feira e entrou na reta final dos jogos contra Galícia e Barcelona de Ilhéus.

Antes disso, Furquim só tinha jogado três minutos sob os olhares de Rogério Ceni ao entrar no apagar das luzes na vitória tricolor sobre o Flamengo, pela 27ª rodada do Brasileirão do ano passado.

— ...Kauê [Furquim] aguentou 90 minutos em dois jogos, e jogando. Não tem medo de cara feia, volta, recompõe. Eu achava que eles entregariam, mas entregam mais do que eu esperava neste início de competição — elogiou Ceni depois da vitória contra o Bahia de Feira, pela segunda rodada do Baiano.

Na partida contra o Galícia, por exemplo, 25 minutos foram suficientes para Furquim entrar em campo e marcar o terceiro gol da vitória tricolor por 3 a 0 na Arena Fonte Nova. Não só isso, a bola na rede fez o jovem estabelecer a marca de ser o primeiro atleta nascido em 2009 a balançar as redes profissionalmente em solo brasileiro.

Kauê Furquim também se tornou o quarto jogador mais jovem da história a marcar um gol com a camisa do Bahia.

Jorge - 16 anos e 109 dias em Bahia 1x1 São Cristóvão (1933);

Ruan Pablo - 16 anos e 190 dias em Bahia 3x1 Jequié (2025);

Beijoca - 16 anos e 220 dias em Bahia 3x2 Corinthians (1970);

Kauê Furquim - 16 anos e 324 dias em Bahia 3x0 Galícia (2026).

Kauê Furquim, ex-Corinthians, em ação pelo Bahia na Arena Fonte Nova (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O futuro de Kauê Furquim pelo Bahia

Observado de perto por Rogério Ceni nestas primeiras semanas de 2026, é possível que o jovem de 16 anos tenha ainda mais espaço para se desenvolver e seja acionado com mais frequência na temporada pelo time profissional diante de um calendário cheio ao longo de todo o ano.

A tendência é que Kauê Furquim ganhe mais minutos no clássico contra o Vitória, marcado para as 16h deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela quarta rodada do Campeonato Baiano. Às 20h da próxima quarta, o Bahia já estreia no Brasileirão contra o Corinthians, ex-time de Kauê, na Vila Belmiro.