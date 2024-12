Corinthians ou Cruzeiro? IA aponta destino ideal para Sergio Ramos

Multicampeão pelo Real Madrid e pela seleção espanhola, Sergio Ramos está livre no mercado desde sua saída do Sevilla, ao final da temporada 2023/24. Assim, clubes ao redor do mundo monitoram a situação do jogador nesta janela de transferências, inclusive os brasileiros Corinthians e Cruzeiro. Por isso, o Lance! perguntou à Meta AI, nova inteligência artificial do WhatsApp, qual seria o destino ideal para o craque.

Segundo a Meta AI, o destino mais favorável a Sergio Ramos no futebol brasileiro é o Cruzeiro, por conta do interesse crescente do clube nesta janela de transferências.

"O destino ideal para Sergio Ramos parece ser o Cruzeiro, pois o clube já apresentou um projeto financeiramente interessante e aguarda resposta do jogador. Embora o Corinthians tenha demonstrado interesse, a contratação de Sergio Ramos pelo clube paulista é considerada improvável. O zagueiro espanhol, de 38 anos, está sem clube desde julho e tem sido cobiçado por vários times brasileiros."

Cruzeiro

Dono da SAF do Cruzeiro, o empresário Pedro Lourenço confirmou que o clube ainda vai contratar um zagueiro para ser titular da equipe do técnico Fernando Diniz na próxima temporada. E deixou aberta a possibilidade de que o reforço seja o espanhol Sergio Ramos.

— Se ele quiser vir, na condição do Cruzeiro, pode vir. Nós vamos conversar com ele. Quem sabe seja ele, porque um zagueiro nós vamos trazer, um zagueiro para vestir a camisa. Quem sabe o Alexandre Mattos (CEO do clube) consiga — afirmou Pedro Lourenço, em entrevista à “Itatiaia” nesta segunda-feira (23).

Corinthians

O Corinthians tem em sua lista de prioridades para a próxima temporada a contratação de um zagueiro. Assim, o Timão negociou com Sergio Ramos nos últimos meses. A ideia seria contar com o jogador ainda na temporada de 2024, mas o clube acabou recuando nas tratativas.

Carreira de Sergio Ramos

Zagueiro histórico do Real Madrid, Sergio Ramos deixou o clube merengue em 2021 após 16 temporadas, com 671 partidas disputadas e 101 gols marcados. Ele se transferiu para o Paris Saint-Germain, onde atuou com Messi e Neymar. Depois de 68 partidas em dois anos, Sergio Ramos seguiu para o Sevilla, clube no qual começou a carreira. Na última temporada, o zagueiro disputou 37 jogos e anotou sete gols.