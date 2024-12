Sergio Ramos no Cruzeiro: Dono da SAF dá esperança ao torcedor

O dono da SAF do Cruzeiro, o empresário Pedro Lourenço, confirmou que o clube ainda vai contratar um zagueiro para ser titular da equipe do técnico Fernando Diniz na próxima temporada. E deixou aberta a possibilidade de que o reforço seja o espanhol Sergio Ramos, de 38 anos, ídolo do Real Madrid e hoje disponível no mercado da bola.

- Se ele quiser vir, dentro de uma condição do Cruzeiro, pode vir. Nós vamos conversar com ele. Quem sabe seja ele, porque um zagueiro nós vamos trazer, um zagueiro para vestir a camisa. Quem sabe o Alexandre Mattos (CEO do clube) consiga – afirmou Pedro Lourenço, em entrevista à “Itatiaia”, nesta segunda-feira (23).

A possibilidade de Sergio Ramos vir para o Cruzeiro começou a ser comentada nas redes sociais nos últimos dias. O zagueiro deixou o Sevilha, da Espanha, em maio, e desde então vem sendo especulado em vários clubes do Brasil e do exterior.

Para o CEO da SAF do Cruzeiro, Alexandre Mattos, que também participou da entrevista à “Itatiaia”, o primeiro passo tem de ser dado pelo jogador:

- Eu diria que, talvez, em quase todos os clubes do Brasil ele foi especulado. O que me chegou é que não tem ainda, na cabeça do Sergio Ramos, aquela ideia de ‘quero ir para a América do Sul’. Parece que já recebeu propostas de clubes do Brasil. Então, ele tem que resolver isso. Agora, se ele quer vir para o Brasil, quem sabe… - disse o CEO do Cruzeiro.

Sergio Ramos: uma carreira longa e vitoriosa no Real Madrid

Sergio Ramos é ídolo do Real Madrid, com vários títulos conquistados (Foto: Gabriel Bouys/AFP)

Ídolo e capitão do Real Madrid, o zagueiro Sergio Ramos deixou o clube merengue em 2021, após 16 temporadas, com 671 partidas e 101 gols. Ele se transferiu para o Paris Saint-Germain e atuou junto com o craque argentino Messi e o brasileiro Neymar. Depois de 68 partidas em dois anos, Sergio Ramos seguiu para o Sevilha, clube no qual começou a carreira. Na última temporada, o zagueiro disputou 37 jogos e marcou sete gols.

Pelo Real Madrid, Sergio Ramos, entre outros tantos títulos, foi campeão da Champions League por quatro vezes e do Espanhol cinco. O zagueiro também conquistou a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, com a Seleção Espanhola.