O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Palmeiras em jogo que vale pela decisão na semifinal do Campeonato Paulista. O confronto acontece neste domingo (1), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

Como esperado, Hernán Crespo moldou a escalação com força máxima. O treinador relacionou o elenco inteiro para a partida. Com Rafael no gol, Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz foram as escolhas da defesa. Vale destacar que Alan Franco cumpre suspensão, por conta da expulsão sofrida nas quartas de final contra o Bragantino. André Silva foi relacionado pela primeira vez.

Luan, Bobadilla e Marcos Antônio foram os nomes do meio de campo. Inclusive, Danielzinho chegou a ser poupado no último jogo e hoje começa no banco. A grande surpresa, por sua vez, foi a presença de Luan entre os titulares, no lugar. No ataque, Lucas, Luciano e Calleri completam a escalação.

Com melhor campanha geral em relação, o Palmeiras terá a vantagem do mando de campo na partida e defende retrospecto positivo atuando em seus domínios. Nos últimos dez jogos, são seis vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Para chegar às semifinais, o Palmeiras eliminou o Capivariano, em casa, por 4 a 0. Os gols foram marcados por Vitor Roque (duas vezes), Andreas Pereira, de pênalti, e Ramón Sosa. Palmeiras e São Paulo se enfrentaram na primeira fase do Paulistão, no mesmo palco da partida deste domingo. Na ocasião, vitória alviverde por 3 a 1.

São Paulo eliminou o Red Bull Bragantino, no estádio Cícero de Souza Marques, por 2 a 1, com gols de Damián Bobadilla e Lucas Moura.

Hernán Crespo definiu a escalação para decisão no clássico (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Escalação do São Paulo

O São Paulo chega escalado com Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Luan, Bobadilla e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Calleri.

Escalação do Palmeiras

O Palmeiras vai a campo com Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.