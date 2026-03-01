Queda no Paulista encerra série invicta de Dorival em mata-mata no Corinthians

A eliminação do Corinthians para o Novorizontino, neste sábado (28), pelo Campeonato Paulista, encerrou uma sequência construída por Dorival Júnior desde que assumiu o comando da equipe. Até então, o treinador não havia sido eliminado em confrontos de mata-mata pelo clube.

Com Dorival, o Corinthians disputou 13 partidas em confrontos eliminatórios, com nove vitórias, dois empates e duas derrotas, alcançando 74,3% de aproveitamento. No recorte ofensivo e defensivo, a equipe marcou 15 gols e sofreu cinco, números que mostram desempenho estável nas fases decisivas.

A trajetória em confrontos eliminatórios teve início justamente contra o Novorizontino, na Copa do Brasil da temporada passada. Na ocasião, o Corinthians venceu os dois jogos por 1 a 0 e avançou de fase.

Na sequência da competição, que terminou com o título da Copa do Brasil, o time eliminou Palmeiras, Athletico-PR, Cruzeiro e Vasco da Gama, encerrando a campanha com a conquista do troféu nacional.

Mais recente, o Corinthians desbancou o favoritismo do Flamengo e conquistou a Supercopa Rei.

No geral, o treinador participou de oito confrontos eliminatórios (considerando jogos de ida e volta), com sete classificações e uma eliminação.

Novorizontino venceu o Corinthians por 1 a 0 (Foto: Fernando Vieira Sa/Agência F8/Gazeta Press) Agencia F8/Agencia F8

Dorival Júnior em mata-mata pelo Corinthians:

13 jogos 9 vitórias 2 empates 2 derrotas 74.3% aproveitamento 15 gols marcados 5 gols sofridos 7 confrontos ganhos (Novorizontino, Palmeiras, Athletico, Cruzeiro, Vasco, Flamengo e Portuguesa) 1 confronto eliminado (Novorizontino) 2 títulos (Copa do Brasil e Supercopa Rei)

Partidas de Dorival Júnior em confronto eliminatórios pelo Corinthians:

Novorizontino 0-1 Corinthians (Copa do Brasil - 3ª fase)

Corinthians 1-0 Novorizontino (Copa do Brasil - 3ª fase)

Corinthians 1-0 Palmeiras (Copa do Brasil - Oitavas)

Palmeiras 0-2 Corinthians (Copa do Brasil - Oitavas)

Athletico 0-1 Corinthians (Copa do Brasil - Quartas)

Corinthians 2-0 Athletico (Copa do Brasil - Quartas)

Cruzeiro 0-1 Corinthians (Copa do Brasil - Semis)

Corinthians 1-2 Cruzeiro (Copa do Brasil - Semis)

Corinthians 0-0 Vasco (Copa do Brasil - Final)

Vasco 1-2 Corinthians (Copa do Brasil - Final)

Flamengo 0-2 Corinthians (Supercopa Rei)

Portuguesa 1-1 (7x8 pênaltis) Corinthians (Paulistão - Quartas)

Novorizontino 1-0 Corinthians (Paulistão - Semis)

Sequência do Corinthians

O Corinthians volta a campo no dia 11 de março, contra o Coritiba, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Em competições eliminatórias, a equipe ainda disputará a Libertadores e a Copa do Brasil.

Corinthians x Coritiba – Quarta-feira, 11/03, às 21h30

– Quarta-feira, 11/03, às 21h30 Santos x Corinthians – Domingo, 15/03, às 16h00

– Domingo, 15/03, às 16h00 Chapecoense x Corinthians – Domingo, 19/03, às 21h30

– Domingo, 19/03, às 21h30 Corinthians x Flamengo – Quarta-feira, 22/03, às 20h30

