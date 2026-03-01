Queda no Paulista encerra série invicta de Dorival em mata-mata no Corinthians
Resultado contra o Novorizontino marca a primeira queda no Timão
A eliminação do Corinthians para o Novorizontino, neste sábado (28), pelo Campeonato Paulista, encerrou uma sequência construída por Dorival Júnior desde que assumiu o comando da equipe. Até então, o treinador não havia sido eliminado em confrontos de mata-mata pelo clube.
Com Dorival, o Corinthians disputou 13 partidas em confrontos eliminatórios, com nove vitórias, dois empates e duas derrotas, alcançando 74,3% de aproveitamento. No recorte ofensivo e defensivo, a equipe marcou 15 gols e sofreu cinco, números que mostram desempenho estável nas fases decisivas.
A trajetória em confrontos eliminatórios teve início justamente contra o Novorizontino, na Copa do Brasil da temporada passada. Na ocasião, o Corinthians venceu os dois jogos por 1 a 0 e avançou de fase.
Na sequência da competição, que terminou com o título da Copa do Brasil, o time eliminou Palmeiras, Athletico-PR, Cruzeiro e Vasco da Gama, encerrando a campanha com a conquista do troféu nacional.
Mais recente, o Corinthians desbancou o favoritismo do Flamengo e conquistou a Supercopa Rei.
No geral, o treinador participou de oito confrontos eliminatórios (considerando jogos de ida e volta), com sete classificações e uma eliminação.
Dorival Júnior em mata-mata pelo Corinthians:
- 13 jogos
- 9 vitórias
- 2 empates
- 2 derrotas
- 74.3% aproveitamento
- 15 gols marcados
- 5 gols sofridos
- 7 confrontos ganhos (Novorizontino, Palmeiras, Athletico, Cruzeiro, Vasco, Flamengo e Portuguesa)
- 1 confronto eliminado (Novorizontino)
- 2 títulos (Copa do Brasil e Supercopa Rei)
Partidas de Dorival Júnior em confronto eliminatórios pelo Corinthians:
- Novorizontino 0-1 Corinthians (Copa do Brasil - 3ª fase)
- Corinthians 1-0 Novorizontino (Copa do Brasil - 3ª fase)
- Corinthians 1-0 Palmeiras (Copa do Brasil - Oitavas)
- Palmeiras 0-2 Corinthians (Copa do Brasil - Oitavas)
- Athletico 0-1 Corinthians (Copa do Brasil - Quartas)
- Corinthians 2-0 Athletico (Copa do Brasil - Quartas)
- Cruzeiro 0-1 Corinthians (Copa do Brasil - Semis)
- Corinthians 1-2 Cruzeiro (Copa do Brasil - Semis)
- Corinthians 0-0 Vasco (Copa do Brasil - Final)
- Vasco 1-2 Corinthians (Copa do Brasil - Final)
- Flamengo 0-2 Corinthians (Supercopa Rei)
- Portuguesa 1-1 (7x8 pênaltis) Corinthians (Paulistão - Quartas)
- Novorizontino 1-0 Corinthians (Paulistão - Semis)
Sequência do Corinthians
O Corinthians volta a campo no dia 11 de março, contra o Coritiba, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Em competições eliminatórias, a equipe ainda disputará a Libertadores e a Copa do Brasil.
- Corinthians x Coritiba – Quarta-feira, 11/03, às 21h30
- Santos x Corinthians – Domingo, 15/03, às 16h00
- Chapecoense x Corinthians – Domingo, 19/03, às 21h30
- Corinthians x Flamengo – Quarta-feira, 22/03, às 20h30
