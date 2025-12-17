menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Web cita PSG x Flamengo e se revolta com Corinthians x Vasco: 'Horrível'

Finais da Copa Intercontinental e do Brasil acontecem nesta quarta-feira

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/12/2025
22:42
Corinthians e Vasco disputam a findal da Copa do Brasil de 2025 (Foto: Vitor Vidal/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
imagem cameraCorinthians e Vasco disputam a findal da Copa do Brasil de 2025 (Foto: Vitor Vidal/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O primeiro tempo do confronto entre Corinthians e Vasco, desta quarta-feira (17), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, foi alvo de críticas. Telespectadores, que acompanham a partida, não gostaram do nível técnico apresentado pelas equipes de Dorival Júnior e Fernando Diniz.

continua após a publicidade

➡️ Mosaico da Fiel em Corinthians x Vasco chama atenção: 'Pesado'

Para realizar a crítica ao desempenho técnico da decisão do torneio nacional, os torcedores citaram a final da Copa Intercontinental. Flamengo e PSG decidiram o torneio da Fifa, na tarde desta quarta-feira (17), no Catar. O clube parisiense venceu o título nos pênaltis.

Em campo pela Copa do Brasil, Corinthians e Vasco protagonizaram um primeiro tempo sem grandes emoções. Com muitas faltas e pouca bola rolando, o confronto entre as equipes foi marcado pela baixa qualidade técnica, o que irritou os torcedores. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias