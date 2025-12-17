Web cita PSG x Flamengo e se revolta com Corinthians x Vasco: 'Horrível'
Finais da Copa Intercontinental e do Brasil acontecem nesta quarta-feira
O primeiro tempo do confronto entre Corinthians e Vasco, desta quarta-feira (17), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, foi alvo de críticas. Telespectadores, que acompanham a partida, não gostaram do nível técnico apresentado pelas equipes de Dorival Júnior e Fernando Diniz.
Para realizar a crítica ao desempenho técnico da decisão do torneio nacional, os torcedores citaram a final da Copa Intercontinental. Flamengo e PSG decidiram o torneio da Fifa, na tarde desta quarta-feira (17), no Catar. O clube parisiense venceu o título nos pênaltis.
Em campo pela Copa do Brasil, Corinthians e Vasco protagonizaram um primeiro tempo sem grandes emoções. Com muitas faltas e pouca bola rolando, o confronto entre as equipes foi marcado pela baixa qualidade técnica, o que irritou os torcedores. Veja a repercussão abaixo:
