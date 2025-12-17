Mosaico da Fiel em Corinthians x Vasco chama atenção: 'Pesado'

Corinthians e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (17), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Para a ocasião, a Fiel torcida realizou uma grande festa na entrada das equipes em campo, que contou com a presença de um mosaico no setor leste do estádio.

Os torcedores presentes em determinado setor da Neo Química ergueram papéis, que juntos formaram uma imagem de um mosqueteiro, mascote do clube. Além disso, uma faixa com a frase "sou campeão do mundo, você não conseguiu" foi exposta, em provocação ao adversário.

As imagens da festa viralizaram rapidamente nas redes sociais. Torcedores repercutiram ao clima do estádio para a decisão do torneio nacional. Veja abaixo:

