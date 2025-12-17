menu hamburguer
Mosaico da Fiel em Corinthians x Vasco chama atenção: 'Pesado'

Equipes se enfrentam pela final da Copa do Brasil

Dia 17/12/2025
22:08
Torcida do Corinthians em primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2025 (Foto: Fernando Roberto/UAI Foto/Gazeta Press)
imagem cameraTorcida do Corinthians em primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2025 (Foto: Fernando Roberto/UAI Foto/Gazeta Press)
Corinthians e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (17), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Para a ocasião, a Fiel torcida realizou uma grande festa na entrada das equipes em campo, que contou com a presença de um mosaico no setor leste do estádio.

Os torcedores presentes em determinado setor da Neo Química ergueram papéis, que juntos formaram uma imagem de um mosqueteiro, mascote do clube. Além disso, uma faixa com a frase "sou campeão do mundo, você não conseguiu" foi exposta, em provocação ao adversário.

As imagens da festa viralizaram rapidamente nas redes sociais. Torcedores repercutiram ao clima do estádio para a decisão do torneio nacional. Veja abaixo:

