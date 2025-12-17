Falha na transmissão de Corinthians e Vasco pela Globo viraliza: 'Do nada'
Equipes se enfrentam pela final da Copa do Brasil
O início do segundo tempo do confronto entre Corinthians e Vasco, desta quarta-feira (17), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, foi marcado por uma falha na transmissão da Globo. O cronômetro marcava dois minutos e 50 segundos, quando o sinal do áudio do estádio caiu.
Por poucos segundos, a transmissão seguiu muda, sem as vozes do narrador Everaldo Marques e dos comentaristas Caio Ribeiro e Ana Thaís Matos. Rapidamente, o narrador Eduardo Moreno assumiu a cobertura da partida.
O profissional manteve a narração por pouco mais de sete minutos. A situação na transmissão do áudio da Neo Química Arena só foi se estabilizar aos nove minutos, quando Everaldo Marques reassumiu a narração. O cenário não passou despercebido pelos torcedores. Veja abaixo as reações:
