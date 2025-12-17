menu hamburguer
Falha na transmissão de Corinthians e Vasco pela Globo viraliza: 'Do nada'

Equipes se enfrentam pela final da Copa do Brasil

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/12/2025
23:01
Corinthians e Vasco se enfrentam pela final da Copa do Brasil de 2025 (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Gazetta Press)
imagem cameraCorinthians e Vasco se enfrentam pela final da Copa do Brasil de 2025 (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Gazetta Press)
O início do segundo tempo do confronto entre Corinthians e Vasco, desta quarta-feira (17), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, foi marcado por uma falha na transmissão da Globo. O cronômetro marcava dois minutos e 50 segundos, quando o sinal do áudio do estádio caiu.

➡️ Web cita PSG x Flamengo e se revolta com Corinthians x Vasco: 'Horrível'

Por poucos segundos, a transmissão seguiu muda, sem as vozes do narrador Everaldo Marques e dos comentaristas Caio Ribeiro e Ana Thaís Matos. Rapidamente, o narrador Eduardo Moreno assumiu a cobertura da partida.

O profissional manteve a narração por pouco mais de sete minutos. A situação na transmissão do áudio da Neo Química Arena só foi se estabilizar aos nove minutos, quando Everaldo Marques reassumiu a narração. O cenário não passou despercebido pelos torcedores. Veja abaixo as reações:

