Corinthians e Grêmio fecham segunda rodada do Brasileirão feminino com vitória

Escrito por Lance! • Publicada em 21/03/2024 - 22:10 • São Paulo (SP) • Atualizada em 22/03/2024 - 08:18

O Corinthians venceu o América-MG por 4 a 1, e o Grêmio derrotou o Botafogo por 2 a 0 em duelos válidos pela segunda rodada do Brasileirão Feminino.

Duda Sampaio, Vitória Yaya, Mariza e Tarciane anotaram os gols das Brabas contra a equipe mineira, e Stephanie Brito e Giovaninha fizeram os gols do time gaúcho.

Com o resultado, o Corinthians segue com 100% de aproveitamento, ultrapassa o São Paulo e fica na liderança do Brasileirão feminino. Já o Gremio soma seus primeiros pontos na competição.

Na próxima rodada, o Gremio encara o Fluminense, no dia 24 de março. No dia seguinte, as Brabas medem forças com o Flamengo.

