(Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/03/2024 - 09:05 • São Paulo (SP)

A contratação do zagueiro Cacá deve ser a última do Corinthians durante o primeiro semestre. Embora o clube siga monitorando jogadores no mercado, não há a expectativa de novos reforços até julho.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Não, não, agora não (chegada de reforços). Estamos focados nesse elenco e em um entrosamento maior. É isso que esperamos - disse o presidente Augusto Melo durante o sorteio da Conmebol Sul-Americana.

Timão caiu na fase de grupos do Paulistão (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Mesmo com a janela internacional fechada, a diretoria do Corinthians poderia contratar jogadores que tenham disputado campeonatos estaduais no Brasil e inscrevê-los até 19 de abril. Porém, a prioridade é trabalhar com os jogadores que estão no clube.

Além disso, o técnico António Oliveira deverá ganhar três reforços que ainda não atuaram pelo Timão na temporada: Matheus Bidu, Gabriel Moscardo e Paulinho. O lateral não foi inscrito no Paulistão, mas foi reintegrado e vem agradando a comissão técnica. Já os dois meias estão em fase final de recuperação de suas lesões e devem estar à disposição para a estreia na Copa Sul-Americana.

➡️ Veja confrontos do mata-mata do Paulistão

Na mudança de gestão, 13 atletas permaneceram no Corinthians em relação à temporada passada, 12 jogadores deixaram o clube e o clube realizou 11 contratações.