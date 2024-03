Presidente da Caixa detalha negociação para Corinthians quitar dívida da Arena

Corinthians tem dívida de aproximadamente R$ 700 milhões pela construção da Arena (Foto: José Manoel Idalgo)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/03/2024 - 14:06 • São Paulo (SP)

Presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira atualizou sobre o estágio das negociações com o Corinthians para quitação das dívidas da Neo Química Arena.

De acordo com o último balancete divulgado, a dívida do clube com a empresa estatal pela construção do estádio é de aproximadamente R$ 700 milhões.

Vieira revelou que, até o momento, a nova diretoria do Corinthians, encabeçada por Augusto Melo, não formalizou uma proposta de quitação do montante. No entanto, as partes mantém conversas constantes a fim de encontrar a melhor solução para o pagamento da dívida.

- Na realidade, o Corinthians não apresentou concretamente uma proposta. Estamos numa fase de diálogo com eles para encontrar um melhor termo de quitação dessa dívida - afirmou o presidente.

Em fevereiro deste ano, a Caixa recusou uma proposta do Corinthians, costurada pela gestão de Duílio Monteiro Alves, pela quitação da dívida.

À época, a atual diretoria sinalizou com o pagamento de R$ 531 milhões para zerar a dívida da Arena, sendo R$ 356 milhões vindos da Hyper Pharma por conta do naming right do local.

O restante do valor, aproximadamente R$ 175 milhões, seria pago através da compra precatórios com 90% de desconto, que são débitos que a estatal deve a terceiros, seja pessoas físicas ou jurídicas que venceram processos contra o Estado.

Corinthians teve uma proposta de quitação da dívida negada em fevereiro deste ano (Foto: João Damasceno / Ag. Corinthians)