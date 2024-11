Corinthians derrota São Paulo e abre vantagem na semi do Paulistão Feminino

Corinthians derrotou o São Paulo por 1 x 0 (Foto: Guilherme Veiga/Ag. Paulistão)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 03/11/2024 - 12:03 • São Paulo (SP)

O Corinthians venceu o São Paulo por 1 a 0 neste domingo (3), no Canindé, e abriu vantagem na semifinal do Paulistão Feminino. Duda Sampaio, aos 27 minutos do segundo tempo, marcou o único gol das Brabas no confronto.

Com o resultado, equipe do Parque São Jorge joga pelo empate no próximo final de semana para garantir vaga em mais uma decisão.

Como foi o jogo?

São Paulo e Corinthians fizeram um primeiro tempo morno, com poucas chances claras para ambas as equipes. Entrentanto, a time comandado por Piccinato teve maior volume, principalmente no terço final de campo, e levou perigo após cabeçada de Zanotti. As mandantes, por sua vez, aproveitaram as bolas paradas para atacar o Timão, mas não tiveram sucesso.

A segunda etapa começou com pressão do São Paulo, que voltou a levar perigo e passou a utilizar os espaços na zaga do Corinthians para contra-atacar. Quem abriu o placar, no entanto, foram as Brabas. Após insistir duas vezes pelo alto, Duda Sampaio aproveitou sobra dentro da área para estufar as redes da goleira Carlinha.

São Paulo perdeu para o Corinthians por 1 a 0 (Foto: Rodrigo Corsi/Ag. Paulistão)

O que vem por aí?

No próximo domingo (10), as equipes se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal do Paulistão Feminino. A bola rola a partir das 11h (de Brasília), na Neo Química Arena.

✅ Ficha técnica

SÃO PAULO 0 x 1 CORINTHIANS

PAULISTÃO FEMININO - SEMIFINAL - 1º JOGO

📆 Data e horário: domingo, 3 de novembro de 2024, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Canindé, em São Paulo (SP)

🥅 Gol: Duda Sampaio (COR)

🟨 Cartões amarelos: Yasmin e Carol Nogueira (COR)

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Thiago Viana)

Carlinha; Jéssica Soares (Carol Gil), Kaká, Ana Alice e Bia Menezes; Robinha (Maressa), Aline Milene (Rafa Mineira), Camilinha e Duda Serrana (Lahry); Isa Guimarães e Dudinha (Day Silva).

CORINTHIANS (Técnico: Lucas Piccinato)

Lelê; Belinha, Daniele Arias, Mariza e Yasmin (Paulinha); Juliana Ferreira, Duda Sampaio (Robledo) e Vic Albuquerque (Gio Fernandes); Carol Nogueira (Eudimilla), Gabi Zonetti e Portilho (Fernandinha).