Corinthians: Memphis vira esperança contra o Palmeiras

Foto: Gil Gomes/AGIF







Copiar Link

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 03/11/2024 - 04:30 • São Paulo (SP)

Em um ano marcado por turbulências e resultados abaixo do esperado, o atacante holandês Memphis Depay tem se tornado uma esperança do Corinthians para encerrar a temporada com dignidade e evitar a ameaça de rebaixamento, começando no dérbi contra o Palmeiras, na próxima segunda-feira, 4.

➡️ Corinthians: André Ramalho está liberado para o dérbi

Em meio a um período de instabilidade, que inclui eliminações dolorosas para o Flamengo na Copa do Brasil e para o Racing na Copa Sul-Americana, Memphis surge como uma peça-chave na recuperação do time.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O jogador de 30 anos, que chegou ao Timão com status de estrela, já começou a mostrar seu valor. Em suas primeiras oito partidas, cinco como titular, Memphis marcou dois gols e distribuiu quatro assistências, destacando-se pela habilidade de criar oportunidades e colaborar com seus companheiros de ataque. Yuri Alberto tem sido um dos maiores beneficiados, tendo recebido três assistências de Memphis. Essa parceria tem dado sinais de entrosamento e pode ser crucial para os jogos restantes.

Memphis durante partida contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana 2024. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

A presença de Memphis no esquema tático do Corinthians tem se mostrado fundamental. Atuando em um sistema com dois atacantes, o atacante holandês tem liberdade para recuar, ler o jogo e construir jogadas de gol para seus companheiros, como nos dois jogos contra o Racing, quando serviu Yuri Alberto tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta.

Embora seus dois gols tenham sido marcados em lances de bola parada — uma falta contra o Athletico-PR e um pênalti diante do Cuiabá —, a torcida e a comissão técnica esperam que ele quebre essa barreira e marque seu primeiro gol de bola rolando em breve. O clássico contra o Palmeiras, na próxima segunda-feira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, será uma oportunidade perfeita para isso.

Este confronto não é apenas mais um jogo, mas uma batalha importante em que o Corinthians precisa somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento. Em um dos momentos mais desafiadores do ano, Memphis Depay carrega a expectativa de ser o diferencial em campo, ajudando a equipe a superar a fase conturbada e dar um passo decisivo na reta final da competição.