Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 08:45 • Rio de Janeiro

A torcida do Racing deu show de arquibancada na classificação heroica contra o Corinthians na Copa Sul-Americana. Durante a grande festa promovida após a vitória por 2 a 1 que garantiu a classificação para a final, uma foto de uma torcedora do Racing ferida no alambrado, apelidada pelos internautas como 'a foto do ano' chamou atenção do mundo inteiro. Veja;

Como foi o jogo?

O Corinthians abriu o placar com Yuri Alberto, mas Quintero marcou duas vezes para o Racing e virou o placar no El Cilindro, em Avellaneda.

Agora o Timão retoma seu foco para a disputa do {Campeonato Brasileiro}. Na próxima segunda-feira (4), o Corinthians encara o Palmeiras, na Neo Química Arena, às 20h (de Brasília). Atualmente na 15ª posição na tabela, o clube alvinegro busca afastar o risco de rebaixamento na competição

Final da Sul-Americana

Com o resultado, o Timão deu adeus ao sonho de retornar a uma final continental após 11 anos. O Racing enfrenta o Cruzeiro na decisão da competição. A partida está marcada para o dia 23 de novembro, às 17h (de Brasília), no estádio Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.