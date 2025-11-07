Corinthians defende vantagem contra o Ceará em casa; veja

Corinthians e Ceará se enfrentam neste domingo (9), na Neo Química Arena, a partir das 16h (de Brasília), valendo pela 33ª rodada da Série A. Os mandantes defenderão uma ampla vantagem atuando contra os cearenses em casa.

São 12 jogos em solo paulista, com seis vitórias do Corinthians, uma do Ceará e cinco empates. O único resultado positivo dos visitantes aconteceu pela volta da terceira fase da Copa do Brasil de 2019 - o 1 a 0 não foi suficiente para superar a derrota por 3 a 1 na ida.

O retrospecto total é de 30 partidas. O Corinthians venceu 15, o Ceará levou a melhor em seis e, em outras nove oportunidades, o duelo terminou empatado. Os paulistas anotaram 41 gols e os cearenses marcaram 26.

Partida entre Ceará e Corinthians, pelo Brasileirão. Os paulistas triunfaram por 1 a 0 (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

No 1º turno, na Arena Castelão, Ceará e Corinthians fizeram uma partida de poucas chances claras. Os paulistas venceram por 1 a 0, com gol do atacante Talles Magno.

Momentos de Corinthians e Ceará

Em seu último jogo, o Corinthians visitou o RB Bragantino e perdeu por 2 a 1. Brigando por uma vaga na Libertadores, o Timão é o décimo colocado no torneio nacional, com 42 pontos.

O Ceará, por sua vez, vem de empate em 1 a 1 com o rival Fortaleza. O clube está em 13º lugar, somando 39 pontos. Com mais tranquilidade em relação à permanência, o Vovô já olha para a disputa por vagas na Copa Sul-Americana.