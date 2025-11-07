Presidente do Corinthians contesta versão sobre saída de Memphis de hotel

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, saiu em defesa do atacante Memphis Depay em relação ao possível pedido para deixar o hotel em que o holandês reside atualmente na cidade de São Paulo.

Segundo o cartola do Timão, a ideia de deixar o espaço partiu do próprio jogador. De acordo com Stabile, o clube vai cumprir o combinado da forma vigente.

— Isso partiu dele (Memphis). Ele disse que queria ajudar o Corinthians a diminuir os gastos. Partiu do Memphis isso. A imprensa está dizendo que partiu do Corinthians, mas não foi. Existe um contrato e vamos cumprir da forma como ele está. Se o Memphis quiser trazer esse benefício ao Corinthians, a gente aceita de bom grado — disse Stabile após o confronto diante do Red Bull Bragantino.

A informação do presidente, no entanto, vai de encontro ao que foi publicado nas atas das reuniões do CORI (Conselho de Orientação). No documento, o pedido tem relação com os custos, já que as despesas do hotel são pagas pelo Corinthians e giram em torno de US$ 50 mil (cerca de R$ 260 mil na cotação atual).

— Presidente da Diretoria, Sr. Osmar Stabile explica que fez reunião com Memphis e explicou sobre a necessidade de o jogador sair do hotel e ir para uma casa ou apartamento com custo menor — relata.

Imagens do hotel em que Memphis reside (Foto: Divulgação)

Hotel em que Memphis reside

O triplex possui aproximadamente 1.115 metros quadrados, acomoda até oito pessoas e inclui salas amplas, cozinha equipada, quatro banheiros completos, dois lavabos, quatro camas king sizes e área externa com piscina.

Os hóspedes da cobertura têm direito a serviço de mordomo 24 horas, refeições all-inclusive e acesso a uma área exclusiva no SPA do hotel.

O Rosewood São Paulo está localizado a 400 metros da Avenida Paulista, na Zona Central da capital. O estabelecimento ocupa parte do antigo prédio da Maternidade Condessa Filomena Matarazzo e também a Torre Mata-Atlântica. Inaugurado em janeiro de 2022, é considerado o 27º melhor hotel do mundo segundo o ranking The World's 50 Best Hotels, sendo o único brasileiro na lista.