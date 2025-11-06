Dorival tem três suspensos no meio-campo do Corinthians contra o Ceará, e dupla preocupa DM

O técnico do Corinthians, Dorival Jr., novamente terá problemas para escalar o time em uma rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque diante do Bragantino o Alvinegro teve dois jogadores expulsos e um advertido com amarelo. Com isso, o trio está fora da próxima partida, marcada para domingo (9), contra o Ceará, na Neo Química Arena.

Os meio-campistas José Martínez e Charles foram expulsos na derrota para o Massa Bruta, enquanto André Carrillo foi advertido e está fora pelo acúmulo de cartões no Brasileirão.

José Martínez foi advertido por falta em Jhon Jhon aos 28 minutos do primeiro tempo. Depois, no início do segundo, acabou novamente com um cartão amarelo após confusão na área com Gustavo Marques em que os dois disputavam espaço na área. Com isso, a expulsão aconteceu aos 14 minutos.

Com Charles, no entanto, tudo aconteceu no último lance da partida em Bragança Paulista. Em nova confusão na área, o corintiano foi advertido com cartão amarelo e estaria suspenso, mas a árbitra Edina Alves mudou a cor do cartão e expulsou o jogador diretamente.

Por fim, Carrillo foi advertido por reclamação aos 25 minutos do segundo tempo, poucos tempo após substituir Breno Bidon na partida fora de casa.

Com a derrota nesta rodada, o Corinthians permaneceu na 10ª posição na tabela de classificação com 42 pontos, perdendo a chance de emendar a quarta vitória seguida na competição nacional.

Raniele e Garro preocupam departamento médico do Corinthians

O meia Rodrigo Garro precisou colocar gelo no joelho direito depois de ser substituído no final da partida. Já Raniele, que retornou a campo após cumprir suspensão automática contra o Grêmio, sentiu a virilha do lado direito ainda no primeiro tempo e pediu substituição.