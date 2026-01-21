menu hamburguer
Futebol Internacional

Ex-Corinthians, Felipe Augusto se torna o segundo brasileiro com mais gols nas principais ligas da Europa

Atacante de 21 anos vive melhor fase da carreira

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 21/01/2026
13:25
Felipe Augusto soma nove gols na temporada (Foto: Trabzonspor/Divulgação)
Felipe Augusto soma nove gols na temporada (Foto: Trabzonspor/Divulgação)
O atacante Felipe Augusto vive boa fase no Trabzonspor, da Turquia. O jogador soma nove gols em 17 jogos na Süper Lig, tornando-se o segundo brasileiro com mais gols entre os conterrâneos que atuam nas cinco principais ligas da Europa.

Felipe está atrás apenas de Igor Thiago, do Brentford, que marcou 16 vezes em 22 partidas na Premier League, e à frente de nomes como Raphinha (sete gols), Vinicius Júnior (cinco) e Bruno Guimarães (oito). Na liga turca, o atacante começou como titular em 13 dos 17 jogos, somando 1.131 minutos em campo, uma média de 67 minutos por partida.

Considerando toda a temporada, Felipe contabiliza 10 gols em 19 partidas, mantendo a média de um gol a cada dois jogos. Esta é a temporada mais artilheira de sua carreira. Revelado pelo Corinthians, ele também passou pelo Cercle Brugge, na Bélgica, antes de chegar à Turquia.

Felipe Augusto passou pelo Corinthians (Foto: Wanderson Oliveira / C2 Sports)
Felipe Augusto passou pelo Corinthians (Foto: Wanderson Oliveira / C2 Sports)

O atacante de 21 anos é uma das principais peças do Trabzonspor na atual temporada. Centroavante de origem, também atua como meia-atacante e pelas pontas. O time ocupa atualmente a terceira posição do campeonato turco, com 38 pontos, cinco a menos que o líder Galatasaray.

O próximo jogo será contra o Kasimpasa, nesta sexta-feira (23), às 14h, no horário de Brasília.

Veja abaixo o ranking

  1. Igor Thiago (Brentford, Premier League): 22 jogos, 16 gols
  2. Felipe Augusto (Trabzonspor, Süper Lig): 17 jogos, 9 gols
  3. Bruno Guimarães (Newcastle, Premier League): 8 gols
  4. Raphinha (Barcelona, La Liga): 7 gols
  5. Vinicius Júnior (Real Madrid, La Liga): 5 gols

