Jornalistas criticam atuação de Claus em Corinthians x Santos: ‘Esqueceu’

O árbitro Raphael Claus se envolveu em algumas polêmicas, por sua atuação na vitória do Corinthians, por 1 a 0, sobre o Santos, neste domingo (18). Após uma confusão entre o lateral-esquerdo Escobar e o volante Martínez, o juiz acabou expulsando o defensor santista e virou alvo de críticas por parte dos jornalistas.

Escobar tomou o primeiro cartão amarelo ainda no primeiro tempo, aos 27 minutos de jogo. No segundo tempo, após desentendimento com José Martínez, o jogador acabou punido novamente por Claus. Internautas e jornalistas apontaram que o árbitro pareceu ter esquecido que seria o segundo amarelo do jogador do Santos, e só expulsa Escobar depois de ser avisado pelos jogadores do Timão.

Claus acabou se envolvendo em outra polêmica após a expulsão de Escobar. Aos 40 minutos da etapa final, Yuri Alberto recebeu um belo passe de Félix Torres, invadiu a área e encobriu o goleiro Gabriel Brazão para ampliar o placar. Após ser chamado pelo VAR, o árbitro identificou uma falta do defensor na origem da jogada e anulou o segundo gol corintiano. A atitude gerou ainda mais polêmica na web.

Em um jogo sem muitas emoções, o Corinthians aproveitou melhor suas oportunidades, Yuri Alberto foi novamente carrasco do Santos e marcou o único gol da vitória corintiana por 1 a 0 na tarde deste domingo (18), na Neo Química Arena, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Corinthians foi a 13 pontos na tabela, enquanto o Santos permanece com cinco pontos, afundado na zona de rebaixamento do Brasileirão, na 19ª posição.