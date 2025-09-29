Com influência de ex-Barcelona, Primavera garante calendário nacional

O Primavera alcançou mais um feito inédito na temporada de 2025. Neste domingo (28), o clube de Indaiatuba bateu o Grêmio Prudente nos pênaltis após vencer no tempo normal por 2 a 1, e está na decisão da Copa Paulista. Com o resultado, garantiu calendário nacional para 2026.

O adversário na decisão será o XV de Piracicaba, em jogos de ida e volta. A equipe campeã do torneio estadual poderá escolher entre disputar a Copa do Brasil ou a Série D do Campeonato Brasileiro, enquanto o vice ficará com a outra competição.

Fundado em 1927, o clube passou a disputar competições oficiais da FPF (Federação Paulista de Futebol) nos anos 1950. Em sua história, conquistou três vezes o título da Segunda Divisão do Paulistão, equivalente a quarta divisão, em 1977, 1995 e 2018.

É a segunda conquista da equipe nesta temporada. Conhecido como 'Fantasma', a equipe foi vice-campeã da Série A2 do Campeonato Paulista e disputará a elite do futebol estadual na próxima temporada.

— É um clube de 98 anos que nunca foi para a primeira divisão estadual e nunca participou de uma competição nacional. Eu só tenho motivos para agradecer a Deus, a nossa diretoria e os nossos atletas por fazer parte disso. É um momento muito especial — disse Fernando Marchiori, treinador da equipe após a vitória sobre o Grêmio Prudente.

Mudança de gestão

Os rumos do Primavera começaram a mudar em 2020, com a entrada de Deco, ex-meia do Barcelona, e empresário Nenê Zini em um grupo gestou. Dois anos depois, o clube retornou à Série A2 após 34 anos. Em 2023, o ex-jogador da Seleção de Portugal assumiu um cargo direto no clube catalão e deixou o time de Indaiatuba.