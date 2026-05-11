Imprensa europeia repercute atuação de Neymar em Santos x Bragantino: 'Se recusa a desistir'
Camisa 10 marcou o primeiro gol da partida
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A atuação de Neymar na vitória do Santos sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 0, neste domingo (10), repercutiu fortemente na imprensa internacional. Jornais da Espanha e da Argentina destacaram o momento vivido pelo camisa 10 santista às vésperas da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.
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O atacante abriu o placar na Vila Belmiro e foi um dos principais nomes da partida, ajudando o Santos a deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O segundo gol foi marcado pelo argentino Adonis Frías.
O jornal espanhol Diario AS exaltou a postura de Neymar e destacou a tentativa do jogador de recuperar espaço na Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti.
— Neymar se recusa a desistir — escreveu o veículo, ao analisar a atuação do brasileiro.
A publicação ainda afirmou que o camisa 10 fez "uma de suas melhores partidas dos últimos meses" justamente às vésperas do envio da lista preliminar da Copa do Mundo.
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— Neymar se recusa a desistir e fez uma de suas melhores partidas dos últimos meses na vitória do Santos sobre o Bragantino. O atacante marcou o gol mais importante, o primeiro, pouco antes do intervalo, colocando sua equipe no caminho para uma vitória que a tira da zona de rebaixamento — afirmou.
Já o jornal argentino Olé também repercutiu o desempenho do atacante e relacionou o momento do jogador com a disputa por uma vaga no Mundial.
— Ele tem dois meses para provar que tem qualidade para jogar a próxima Copa do Mundo — destacou o diário, citando uma fala recente de Ancelotti sobre Neymar.
O veículo argentino ainda ressaltou que o craque brasileiro "parece ter entendido perfeitamente a mensagem" do treinador italiano ao manter boa sequência de atuações pelo Santos.
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— "Ele tem dois meses para provar que tem qualidade para jogar a próxima Copa do Mundo", disse Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, sobre a possibilidade de convocar Neymar para o Mundial. O craque brasileiro parece ter entendido perfeitamente a mensagem, pois vem jogando em alto nível há semanas, tendo inclusive marcado mais um gol na vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, pelas oitavas de final do Brasileirão — afirmou o jornal.
Além da repercussão internacional, o desempenho de Neymar também movimentou as redes sociais no Brasil. Muitos torcedores defenderam a convocação do atacante após os números recentes pelo Peixe. Nos últimos 16 jogos pelo clube, o camisa 10 soma 11 gols, quatro assistências e 15 participações diretas em gols.
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A boa fase acontece em um momento decisivo para o jogador, que não atua pela Seleção Brasileira desde outubro de 2023, quando sofreu grave lesão no joelho esquerdo em partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias.
Antes da convocação oficial de Ancelotti, marcada para o próximo dia 18, Neymar ainda terá mais duas oportunidades para convencer a comissão técnica da Seleção. O Santos encara o Coritiba pela Copa do Brasil e depois volta a enfrentar o clube paranaense pelo Brasileirão.
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